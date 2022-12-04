法工委主任主講二十大精神 沈春耀：中央全治權特區高度自治並重

上周五（2日）抵港的中央宣講團，前日起在港舉行二十大精神宣講會，中央駐港機構、中資企業、立法會議員、行會成員和部分公務員分別獲邀。昨午在會展舉行的公開宣講會約500社會各界代表出席，包括前特首林鄭月娥。宣講會結束後，沈春耀和謝伏膽先後特意到林太座位前與她交談。

不能要求前人解決現時問題

沈春耀發言時先因應一國兩制的實施提出4個要點（見表），包括堅持和完善一國兩制的制度體系。他說不能要求現時遇到的問題，於20、30年前已由前人在法律清楚規定，隨時間和時代發展，日後產生各種新問題，需各界共同思考方法解決和完善，制度才能前進。

沈春耀提到二十大報告中指出，國家過去5年經歷4個重大挑戰，包括新冠疫情、面對台獨分裂勢力、外部勢力插手、香港局勢動盪變化，對於香港，沈相信與會者都親身經歷、見證及參與很多工作，稱中央依照《憲法》和《基本法》，有效實施對本港的全面管治權。

謝伏瞻：倘沒鬥爭 港就沒今日局面

另外，謝伏瞻認為國際的風險挑戰主要來自美國，美國以意識形態劃線，拉幫結派，期望打斷國家現代化進程及阻止中國民族偉大復興。他說「搞中國式現代化，沒有鬥爭精神不行」，香港近年情况體現得格外明顯，「如果沒有鬥爭，香港就沒有今日的局面」。他強調必須堅持底線思維，做好應對最壞情况的準備。

與會的中聯辦主任駱惠寧發言稱，宣講團來港有助本港深化理解和把握二十大精神，期望各界以此為契機，持續在全面學習、把握和落實上「見真章」，推動二十大精神在本港落地見效。特首李家超在會上說，期望與會者深入了解二十大報告內容後，帶進所屬界別和不同階層，在各自崗位發揮力量，合力發展經濟和改善民生等。

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