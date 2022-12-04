法工委主任主講二十大精神 沈春耀：中央全治權特區高度自治並重

【明報專訊】中央宣講團一連兩日在港舉行二十大精神宣講會，被問及本港落實一國兩制的核心要求和任務，擔任主講嘉賓的全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀稱，二十大報告提出的落實中央全面管治權與保障特區高度自治權是統一的，「非片面強調一個方面」；又稱報告提出要堅持行政主導，強調「一國兩制」不是三權鼎立，與會者可思考本港過去是否全面準確把握。全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻認為西方以制裁和抹黑等各種方式，欲搞垮中共領導和中國特色社會主義制度，未來要敢於鬥爭、善於鬥爭，落實中國式現代化，強調「如果沒有鬥爭，香港就沒有今天的局面」。
上周五（2日）抵港的中央宣講團，前日起在港舉行二十大精神宣講會，中央駐港機構、中資企業、立法會議員、行會成員和部分公務員分別獲邀。昨午在會展舉行的公開宣講會約500社會各界代表出席，包括前特首林鄭月娥。宣講會結束後，沈春耀和謝伏膽先後特意到林太座位前與她交談。
不能要求前人解決現時問題
沈春耀發言時先因應一國兩制的實施提出4個要點（見表），包括堅持和完善一國兩制的制度體系。他說不能要求現時遇到的問題，於20、30年前已由前人在法律清楚規定，隨時間和時代發展，日後產生各種新問題，需各界共同思考方法解決和完善，制度才能前進。
沈春耀提到二十大報告中指出，國家過去5年經歷4個重大挑戰，包括新冠疫情、面對台獨分裂勢力、外部勢力插手、香港局勢動盪變化，對於香港，沈相信與會者都親身經歷、見證及參與很多工作，稱中央依照《憲法》和《基本法》，有效實施對本港的全面管治權。
謝伏瞻：倘沒鬥爭 港就沒今日局面
另外，謝伏瞻認為國際的風險挑戰主要來自美國，美國以意識形態劃線，拉幫結派，期望打斷國家現代化進程及阻止中國民族偉大復興。他說「搞中國式現代化，沒有鬥爭精神不行」，香港近年情况體現得格外明顯，「如果沒有鬥爭，香港就沒有今日的局面」。他強調必須堅持底線思維，做好應對最壞情况的準備。
與會的中聯辦主任駱惠寧發言稱，宣講團來港有助本港深化理解和把握二十大精神，期望各界以此為契機，持續在全面學習、把握和落實上「見真章」，推動二十大精神在本港落地見效。特首李家超在會上說，期望與會者深入了解二十大報告內容後，帶進所屬界別和不同階層，在各自崗位發揮力量，合力發展經濟和改善民生等。
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