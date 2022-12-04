精進建築10地盤9復工 奪命意外地盤3天秤兩仍停工

明報記者 梁敏琪

安達臣道地盤塌天秤意外釀3死6傷，勞工處表示，9月7日事發當日向涉事地盤發出停工通知書，該地盤共設3部塔式起重機，經審查後上周二（11月29日）撤銷其中一部起重機的暫時停工通知書，以便承建商拆卸，另外兩部起重機，包括涉事起重機的停工通知書仍然生效。

處方另在9月8日巡查同一承建商另外9個有使用塔式起重機的地盤，並發出停工通知書，停止所有塔式起重機運作，直至信納已採取措施消除有關危害。勞工處及後與承建商保持溝通，就安全建議交換意見。處方指審查後，於10月下旬至11月上旬陸續撤銷該9個地盤的停工通知書。處方指正全速調查塌天秤事件，會適當交代結果。精進建築截稿前未有回應。

工傷組織倡交代調查結果

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，如已審查有關地盤的天秤並證實安全，「都冇理由繼續停工」，期望意外僅個別事件。她稱，勞工處一般調查需時約半年，其後會檢控及排期審訊，但一般較低調，「好少好似MIRROR舞台事件咁有工作小組，定期update大家」，建議日後致命工傷均公布調查結果。

翻查資料，精進正進行6個房委會工程，除東涌項目接近完成，5個項目涉使用天秤的包括白田邨第十期及屯門第29區西公營房屋發展計劃。房委會昨確認該5個地盤天秤恢復運作，稱房屋署會密切監察，並責成承建商嚴格遵守工作守則及安全指引。

附近地盤昨塌鐵架 一工人受傷

另外，安達臣道另一承建商的地盤昨早9時許一個2.5米乘2.5米鐵架倒下，擊中51歲姓廖男工人，頭、背及腳受傷，自行報警，送院時有戴安全帽。