首輪國安基本法試 教師指題目內容似

中文物理教師稱教學幫助不大

記者昨早前往荃灣區的考場寶安商會王少清中學，有應考教師表示測試有難度。任教小學中文科的龐小姐指試卷的20道選擇題主要圍繞《基本法》及《國安法》的法例。由於題目內容很相近，她做題時感覺有點困難。問及是否有信心及格，她表示「麻麻哋」，並稱「（考試）與學校本身（中文科）課程相關之處不多，可能對於常識課會多一些。」

任教中學物理科的陳先生則形容試題出得「很細緻」，「若要（回答）很肯定的答案，都要花許多工夫」；又認為考試對教學沒有帶來太大幫助，但有助了解國家及香港。

教育局在全港18區設立考場，按學位程度及非學位程度安排筆試，並設中英版本。內容方面有20多道選擇題，只須答對10題以上即及格。若持有由公務員事務局發出的《基本法及香港國安法》測試及格成績會被視為已符合相關要求，毋須再參加由教育局舉辦的測試。第二輪為非學位程度考試，將於明年1月7日舉行。