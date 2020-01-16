油麻地暴動首案11人罪成 213人被捕分17案審理 首宗裁決除夕判刑

11名被告依次為文員李卓珩、地盤工陳駿煒、IVE學生劉嘉樂、攝影師鄭家裕、獸醫護士廖卓賢、理大學生馬宇亮、酒店接待員謝澔庭、倉務員容家俊、運輸工勞尚文、學生梁楀燊、無業張賀祺，昨被裁定於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

官：有裝備逗留現場促進暴動

暫委法官香淑嫻頒下判辭，指2019年11月18日晚上10至11時許，有1000至2000名示威者在油麻地彌敦道上，隔着窩打老道與警方對峙，當時有約200名警員，其間示威者用雷射筆照射警方，並向警方防線投擲約251枚汽油彈，警方於晚上約11時半展開圍捕行動，最終有213人在封鎖線被警方截獲，包括本案11名被告。

法官在判辭中分析，11名被告身穿示威者常見衣著，逗留在場，有頭盔等裝備，部分更以口罩等物品掩飾身分，種種迹象可見是有備而來；他們都不是居於暴動範圍，部分住址更位於元朗及天水圍等，事發一帶的商舖已關門，更無商業活動，在示威者與警方對峙長達50分鐘期間，11人選擇留在現場，藉以壯大示威者聲勢，鼓勵他人成為暴動一分子，並做出破壞社會安寧的行為，促進了暴動，裁定11人暴動罪成。

持雷射筆油彈 兩人藏武器罪成

其中7名被告另被控管有武器等罪，其中4人罪成，3人罪脫。法官指李卓珩管有的雷射筆是趁機照射警員眼睛，馬宇亮手持的汽油彈，更是示威者在暴動期間用以對付警方的武器，裁定二人在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

管有物品意圖摧毁或損壞財物罪方面，法官指陳駿煒管有的打火機燃料可用作縱火，謝澔庭身上的噴漆則可塗鴉或遮蓋公物，相信他們帶備現場，意圖用來摧毁他人財產，因此罪成。

6人帶槌棒等工具 未證意圖傷人

法官又指李卓珩、陳駿煒、劉嘉樂、鄭嘉裕、廖卓賢、謝澔庭涉管有槌、扳手、金屬棒、螺絲批等工具，被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，但考慮到無證據顯示各人有意圖使用相關物品傷害他人，裁定6人相關控罪不成立。

【案件編號：DCCC 768/20、409/21】

明報記者

（反修例風暴）