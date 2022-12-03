小學教師涉揑臂襲男生 稱阻擲筆 遇掙扎才用力

被告高偉業（52歲，圖）報稱教師，否認於2021年4月30日，在香港某學校身為對兒童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X。

庭上播放現年12歲男童X於去年11月錄取的會面紀錄。X供稱被告是常識科老師，案發時是當日最後一節課，被告播畢影片後，不少同學在課室玩耍，被告沒理會，X因看不清白板的家課欄，故離開座位抄摘，回座位後將一支原子筆擲向無人使用的鄰桌，隨即遭被告推向牆，被告捉住其右上臂，大力揑約一分鐘後放開，他感疼痛，回座位哭泣。放學後，被告帶X敷冰及致電其母，母親帶X到律敦治醫院求醫。

放學後驗傷 男生指手臂留瘀痕

控方昨向視象作供的X展示驗傷圖片，X稱圖片顯示指痕，是因被告大力揑他致瘀傷。事發後6天，警方曾再拍攝X的傷勢，X昨稱圖中仍可見瘀傷，但略為模糊。

辯方盤問稱，事發時被告欲制止X掉筆才捉住他，起初沒有很用力，是因為X掙扎才加大力度。X承認有掙扎，但強調被告「一嘢捉就勁痛，佢啲指甲仲要拮落嚟我啲肉度」。審訊下周一續。

【案件編號：ESCC 504/22】