逼子自瀆前警員 騙財百萬囚兩年

被告代號FSL，早前涉於家中在兒子面前播放色情片自瀆，以藤條威嚇兒子一同自瀆，經審訊後被裁定向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等4罪罪成，判囚48個月。

瞞欠債申貸款 訛稱子肝生蟲騙小姨17萬

案情指出，被告三度向警察儲蓄互助社申請貸款，沒申報已向其他銀行貸款約342萬元，獲批44.4萬元，截至前年尚餘約4萬元欠款。此外，被告向小姨訛稱12歲兒子肝生蟲，其後擴散至腦部致出現一個孔，不施手術「腦漿會從鼻孔流出」，共騙取16.9萬元，償還了3000元。

案情續指出，被告在網上結識曾誤墮求職騙局的陳姓女子，稱可為她追回被泄露的個人資料等，提及自己患癌需買藥，誘使陳交出6.2萬元。被告又向女方訛稱夾萬有「污糟嘢」不得打開，事後女方發現總值11萬元的首飾遺失，部分遭被告典當，被告再訛稱女方銀行有可疑交易，騙她交出提款卡及信用卡，女方終損失40萬元。

【案件編號：DCCC 496/21】