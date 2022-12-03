港聞

港聞二

逼子自瀆前警員 騙財百萬囚兩年

【明報專訊】48歲時任男警被指於2015至2019年間，涉欺詐他人約107萬元，包括向警察儲蓄互助社借貸時瞞報欠債逾300萬元，以及向小姨訛稱兒子肝生蟲而騙取醫藥費等，前年被革職。他早前承認24項欺詐及1項盜竊罪，暫委法官鄭紀航昨日在區院判刑時稱，考慮被告認罪、曾向事主還款，判處他監禁24個月，考慮本案與另一猥褻案性質截然不同，下令本案20個月刑期分期執行，總刑期68個月。

被告代號FSL，早前涉於家中在兒子面前播放色情片自瀆，以藤條威嚇兒子一同自瀆，經審訊後被裁定向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等4罪罪成，判囚48個月。

瞞欠債申貸款 訛稱子肝生蟲騙小姨17萬

案情指出，被告三度向警察儲蓄互助社申請貸款，沒申報已向其他銀行貸款約342萬元，獲批44.4萬元，截至前年尚餘約4萬元欠款。此外，被告向小姨訛稱12歲兒子肝生蟲，其後擴散至腦部致出現一個孔，不施手術「腦漿會從鼻孔流出」，共騙取16.9萬元，償還了3000元。

案情續指出，被告在網上結識曾誤墮求職騙局的陳姓女子，稱可為她追回被泄露的個人資料等，提及自己患癌需買藥，誘使陳交出6.2萬元。被告又向女方訛稱夾萬有「污糟嘢」不得打開，事後女方發現總值11萬元的首飾遺失，部分遭被告典當，被告再訛稱女方銀行有可疑交易，騙她交出提款卡及信用卡，女方終損失40萬元。

【案件編號：DCCC 496/21】

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