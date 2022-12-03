港聞

港聞二

慣犯狎女生囚6年4月 官促落實加刑修例

【明報專訊】屢犯非禮案的戀童癖男子，早前出獄後重蹈覆轍，尾隨11歲校服女生回家，用手肘壓住女童胸部，事後承認非禮罪。目前非禮罪最高判囚10年，高院法官昨日採納9年半為量刑起點，考慮認罪扣減三分之一刑期，判被告囚6年4個月。法官提及法律改革委員會曾建議增設針對性侵犯13歲或16歲以下兒童的罪行，將最高刑罰提高至14年監禁，促請有關部門繼續跟進建議，盡快落實修例。

保安局：會研法改會建議 適時諮詢

保安局回覆稱 ，法改會在《性罪行檢討中的判刑及相關事項》及《檢討實質的性罪行》兩份報告書提出逾70項建議，局方會一併研究報告內的多項建議，並參考海外司法管轄區相關法例的最新發展，制訂修例建議，會適時諮詢公眾，並提交立法會審議。

5非禮案底 中途宿舍偷走犯案

法官黎婉姫判刑時說，被告張國業（43歲）過往有11項控罪的案底，其中5項屬非禮罪。黎官讀出被告於2002至2014年犯下的非禮案件經過，指被告往往出獄後再犯事，最短一次是出獄15日後，就以相似手法非禮穿校服女童。本案發生於2019年11月，被告當時因另案入住中途宿舍，舍監知悉被告易有性衝動，盡量避免被告單獨外出，惟舍監當日放假，被告趁機逃走尋找非禮目標，犯下本案。

官：最高10年量刑起點 對被告亦無作用

精神科報告指出，被告患有戀童癖、施虐癖、反社會人格和「混合型性格障礙」等，易無視社會規範，對他人感覺漠不關心。黎官提及被告沒向精神科醫生表達悔意，僅承諾會戒除對發育期女童的性癮，法庭有責任保護未成年人不受侵犯，讓穿校服的女童安全回家。

黎官表明被告多次犯案，即使以最高10年刑期作本案量刑起點，「相信對被告都無任何警剔作用」。黎官提及被告上一宗非禮案判刑時，該案法官杜麗冰已關注控罪的刑期阻嚇力是否足夠。事隔至今近8年半，黎官稱律政司已將法改會的量刑建議交予保安局考慮，惟立法程序尚未啟動。

【案件編號：HCCC 256/21】

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