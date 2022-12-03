工會批人手缺休息縮 國泰：遵民航指引

稱航班恢復後會有改善

國泰表示，現時班次較少，故機組人員在外站逗留模式與往時不同，國泰正努力以人手方式調校值勤更表的編排。國泰又說，長途航班較少，情况只屬暫時性質，有信心客運航班運力今年底恢復疫情前水平約三分之一，明年底達疫情前七成的目標，屆時值勤更表和航班選擇會有改善，機艙服務員會有更多額外飛行時數工資及津貼。

工會公開信質疑，在員工過勞和工資偏低下，如何能確保乘客飛行安全。蕭詠恩表示，航空業復蘇下航班逐步恢復，今年1月起國泰每一班航機便缺少了一名機組人員，今年10月有澳洲航班的機組人員只得15至17小時外站休息時間，相較新冠疫情前的24小時休息時間大幅減少。

蕭又說，有年資較淺機組人員每月只獲編排10班即日來回航班，未能透過長途機賺取額外津貼，只獲底薪9100元，她批評國泰編更欠缺人性化。她稱，工會自10月便向公司反映問題，惟至今未獲回應。