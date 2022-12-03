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陸啟康：研放寬選舉規例 掌選管會3月首晤傳媒 稱參選人謂指引複雜

【明報專訊】上任3個多月的選舉管理委員會主席陸啟康昨首度會見傳媒，他引述有不少參選人反映，現時選舉指引非常複雜，無心之失都可能犯法，陸官提出可探討放寬選舉規例令其更人性化，「更加容易遵守」。陸啟康又說，可考慮縮短投票時間，具體則需要諮詢立法會及公眾。

議員稱申報繁複 漏簽即補已違法

身兼立法會政制事務委員會主席的民建聯周浩鼎說，不同議員都提及選舉指引缺乏靈活性，或令人無所適從，「有時係好minor（細微）、好小嘅事」，但申報程序繁複及花很多力氣。他認為，選舉申報可延長死線或彈性處理，「遲了一日（申報），有沒有可以比較人性化的補救方法呢？」

新思維狄志遠認同，目前的選舉申報制度過分行政化，部分手續錯漏亦會「中招」，招致調查，浪費公眾資源。他舉例說，過去曾經出現宣傳品漏簽名，縱使事後盡快補充都被視為違法，他認為當局可更人性化處理，也應取消無謂行政手續。

無具體修訂方向 原則公平公正

特首李家超競選時，競選辦遲交3名曾出現在選舉廣告的支持者的支持同意書，選後獲法庭豁免刑罰，但須支付逾6萬元訟費。陸啟康不評論個別個案，稱目前未有具體修訂方向，但聽到聲音說「好難跟足指引」。他強調，選舉法例是維持選舉公平公正誠實，審視時要留意與這些原則有否衝突。

選舉人員須通宵 考慮縮短投票

陸官又說，選舉工作人員過去工作至通宵達旦，認為可以考慮縮短投票時間，但承認縮短投票時間的建議敏感，不過按過去研究，不一定影響選民投票意向。至於區議會選舉安排，他說，目前政府正檢討，也未設時間表，選管會會密切留意。

選舉事務處近年發生多宗選民資料外泄的事件，包括在特首選舉時將選委及助理資料傳送至60人。陸官不點名說，部分泄露事件是希望提供多些資料，方便選民，但處理得不好。他說，每次資料外泄事件都有檢討機制，雖不能擔保不再發生，但已意識到外泄資料的危險。

相關字詞﹕選舉申報 選舉管理委員會 陸啟康

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