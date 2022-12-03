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「扮打針」護士囚半年 獲接種紀錄者判2至3月

【明報專訊】6名來自兩個家庭的男女，被指在疫苗通行證實施前數天於社區接種中心與一名註冊護士串謀「扮打針」，以取得疫苗接種紀錄，被控串謀欺詐罪。其中兩人認罪候判，另兩人不認罪受審。案件押後昨於觀塘裁判法院裁決及判刑。裁判官屈麗雯裁定兩人罪成，並指出4名被告「不負責任的行為」，破壞公眾對醫療系統及防疫制度的信任，影響控疫的努力，判囚2至6個月。

兩人辯稱被打空針 官：沒查詢料有協議

任職護士的何嘉雯（34歲）、主婦廖凱殷（42歲）早前認罪候判。何嘉雯面對的兩項串謀欺詐罪，屈官各以9個月為起點，認罪減至半年，同期執行。廖凱殷則囚兩個月。經審訊後定罪的兩姊妹鄭雅怡（30歲、補習教師）、鄭斯蔚（25歲、小學教師）判囚3個月。

屈官首先處理兩名不認罪者的裁決。她歸納兩人在錄影會面承認感到案發時護士沒注射疫苗，但沒向任何醫護人員查詢，亦取走接種紀錄，並非正常合理反應，唯一合理推論是兩人與何嘉雯事前有協議，知悉不會打針，故選擇沉默，裁定兩人罪成。鄭斯蔚聞判不住落淚。

兩人患長期病 官：憂副作用應詢專業意見

案情顯示兩人因患長期病，擔心疫苗副作用，兩人原獲豁免打針，但案發時豁免將失效。辯方求情透露，姊姊鄭雅怡患高血壓及內分泌失調，妹妹鄭斯蔚則患皮膚病；兩人與父母同住，兩老因本案非常憂心，身心俱疲。

屈官判刑稱，何嘉雯是專業人士，面對疫苗的疑問，應分析個人個別情况，但她反而串謀欺騙政府，行為「令人失望」，更涉及違反誠信，較其他被告嚴重。她重提辯方稱案件影響其工作，但被告要為自己行為負責，「可以話係與人無尤」；其餘被告若擔心副作用，應諮詢專業意見釋除憂慮，而非欺騙政府。另外，同案廖凱殷的父母及外傭早前獲准以2000元簽保守行為一年，另付堂費1000元。

【案件編號：KTCC 429/22】

（新冠疫情）

相關字詞﹕觀塘裁判法院 小學教師 串謀欺詐罪 護士 疫苗接種 新冠疫情

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