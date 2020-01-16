李輝：暫託中心接送延誤 院舍寧召救護車 「晝通知傍晚仍未接」 社署：一般即日安排入住

李輝稱醫局淪「分流中心」 做法「調轉咗」

本身為安老院舍行政總監的李輝昨在港台《千禧年代》表示，安老院舍新冠陽性個案明顯增加，相比第五波高峰期，近期染疫院友病徵均不太明顯，重症、入院比例亦不高。 但她補充，有業界反映輕症院友染疫後須等一段時間方獲安排入住暫託中心，如「日頭收到（染疫）通知，傍晚都未能轉走」，有院舍寧願召喚救護車將長者送往公院，再由醫院將院友分流至暫託中心。李稱此舉令醫管局從「醫療服務者」變成「分流中心」，形容做法「調轉咗」。

署方：遇困難可致電院舍專線

本港昨新增9996宗新冠個案，其中9359宗屬本地感染個案。院舍方面，昨公布15間院舍出現個案，共21名院友染疫。翻查資料，本港連續4周每周新增逾百院友染疫。

李輝補充，近日院舍長者感染個案呈雙位數增幅，估計源頭與新入職外勞有關，因相關員工在內地接種疫苗且未曾染疫，認為他們照顧院友時造成傳播。

社署發言人回覆查詢稱，暫託中心會在收到相關部門聯絡後向院舍了解染疫院友狀况，一般而言院友即日可獲安排入住暫託中心，重申院舍處理染疫院友若遇困難，可致電院舍專線。截至昨日，社署已啟動5間暫託中心接收染疫長者或殘疾人士，除昨日開始運作的彩榮路體育館暫託中心，其餘4間中心共接收456人，使用率約七成半。

梁子超：個案增幅漸降 疫情兩周後或見頂

呼吸系統科專科醫生梁子超在同一節目表示，Omicron BA.2令本港年初出現大爆發，而當時自然傳播產生的群體免疫開始衰退，故近日陽性個案有所上升。但他補充，每周個案增幅開始下滑，估計若相關趨勢持續、XBB和BQ.1.1等變異株個案未急升，今輪疫情或在兩周後見頂。

另外，本港昨增11宗離世個案，其中包括前日公布染疫後出現腦水腫的5歲男童。前日公布另一名心跳一度停頓的22個月大染疫男嬰仍然危殆。

（新冠疫情）