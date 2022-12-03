弒父焚宅案 子曾嘆照料筋疲疑抑鬱 顧術後失禁父或留家多日始外出 社聯：社區支援弱

據悉，89歲姓劉死者與53歲長子相依為命，幼子早前移居外地，劉翁早前接受手術，之後大小便失禁，由於照顧老父，長子有時留家多日才可外出，曾向已移民外地的胞弟透露，照料老父令其身心俱疲，顯得情緒低落，疑患抑鬱症。幼子得悉噩耗但未及返港，昨日早上一名表親由探員陪同到西區殮房認屍。

經法醫初步檢驗，老翁胸口有約6.5厘米深傷口，懷疑被利刀斜插所致，初步相信疑兇用水果刀插向臥牀老父後，於屋內淋松節水點火，再取起另一把刀自戕，胸口有約1.5厘米深的傷口，疑當時火勢猛烈，疑兇不知所措，走入洗手間在浴缸浸水，最終吸入濃煙昏迷，送院不治。老翁救出時胸口仍插着水果刀，但救援人員急救期間需剪開上衣，水果刀脫出纏着衣物，其後才發現兇刀在手臂旁邊。

社聯推算逾四成獨擔照顧責任 未必悉支援

案發大廈昨日電力供應仍未恢復，升降機積水未清。起火單位嚴重焚毁，部分家具雜物燒成灰燼，窗框、冷氣機燒至變形，屋內木門及房門框燒成焦炭，牆身及天花嚴重熏黑，傳出燒焦氣味。重案組探員返回大廈調查，並翻看閉路電視。

社聯總主任（家庭及社區）陳曉園表示，據社聯服務及政府數字推算，本港去年有112萬至130萬名照顧者，當中42.1%需獨自承擔照顧責任，每周照顧時間中位數為62小時。陳認為，華人社會認為照顧家人是自身責任，加上暫託服務資料流通不足，隱形照顧者未必知道有何支援。她說，部分暫託服務難安排接送行動不便長者，更要求長者驗身才可暫託，無法應付緊急需求。

團體：政府無護老者完整規劃 只增支援

家福會高級經理黃愛球表示，有海外國家會設立護老者資料庫，以針對護老者需要提出政策措施，惟香港未設相關資料庫，更未清晰界定護老者定義，政府只透過加強現有措施支援，沒為護老者政策提出完整規劃。她指出，資助安老院舍可能要輪候3年或以上，不少護老者擔心私營院舍質素，又怕新冠疫情下探訪難，故未安排長者入住，建議政府資助護老者聘請外傭，並加強夜間及假日暫託服務。

社署稱設外展服務識別潛在護老者

社署回覆稱，全港212間津助長者中心均會為社區上隱蔽與需照顧的長者及照顧者提供外展服務，長者中心及家居照顧服務隊會聯繫鄰里網絡及動員社區人士，識別有潛在需要的護老者。截至9月，共有226間物管機構12,970名前線物管人員接受培訓，辨識及協助有需要的長者及其護老者，覆蓋4895座屋苑樓宇。