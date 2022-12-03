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刺警男遺書：警包庇罪犯 盼制衡 官憂法庭成宣泄平台 命僅引述內容

【明報專訊】去年7月1日晚上，50歲男子梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外亮刀刺傷警員，繼而用同一把刀自插左胸斃命，死因庭昨續審。庭上讀出遺書，死因裁判官高偉雄關注，事主或想帶出信息，擔心法庭成為宣泄平台，終下令僅引述內容。事主在遺書斥責警方包庇罪犯、不被制衡，行動若成功「是因為保密及小規模、出其不意」，並說「今天發生的事，是希望可以帶來制衡」。

事主家中檢《蘋果》《美國史》

警員馮騫騰供稱，當晚11時許奉命到事主梁健輝（終年50歲）住所搜查，其房間搜出兩把摺刀、已開封的索帶、屬於死者的英國護照、多本書籍如《美國史》、《三民主義》等，以及兩疊分別題為「聶德權研公務員大陸掛職」、「防暴警膝壓女童 林鄭：不滿可投訴」的《蘋果日報》等，部分內容以熒光筆標示。另文件顯示，事主2008年6月受僱於《蘋果日報》，職位為兼職資料蒐集員，日薪400元，同年8月離職。

負責調查事主遺物的國安處警員劉錦釗供稱，崇光百貨外檢取8隻相信屬於死者的USB，一隻已損毁，其餘7隻均有10張相片，包括涉案的刀、死者把刀藏於大腿的示意圖；另有4份題為「公開的私事」、「後事」、「致香港警察」、「致香港uncle auntie」的文件檔案，前兩份檔案均為死者交代身後事（見表）。

至於另外兩份檔案，高官關注，在庭上完整讀出或會縱容及達到事主目的，令法庭成為宣泄平台，若與死因無關，警方會否反對讀出；代表警務處長的大律師陸栩然表示不反對，重申警方譴責所有暴力行為。高官考慮後下令僅引述文章內容，並提醒陪審團，死因研訊並非探討事主犯案動機。

遺書稱「倘成功是因保密小規模」

庭上透露，〈致香港警察〉斥警方過去兩年打傷市民，又不承認責任，指摘警方包庇罪犯。〈致香港uncle auntie〉事主署名為「香港大叔」，稱「今天發生的事，是希望可以帶來制衡」，若行動成功，是因保密及小規模、出其不意。尾段則稱，隱若見到生命另一端，慨嘆人類最終「在牀上慢慢枯萎」，又說「生命最後，你可能會問吓自己：之前做嘅事會唔會令你自豪？世界因為你變好定壞咗？自由咗定專制咗？」

上司謂死者文靜 溝通能力較遜

事主當時上司、時任維他奶公司高級採購經理陳麗儀供稱，同事平常稱呼其英文名「Ken」，形容事主文靜，工作表現負責任及上心。陳提及，事主以往會參與公司活動，惟2020至2021年有同事離職，事主兩次均沒出席飯局。陳又稱，事主的表達及溝通能力較遜色，有時未能口述清楚交代工作事宜。

事主同事陳智斌則供稱，事主甚少說話，形容他為人獨立，只知他閒時會跑步及上網看劇集。雖然兩人座位鄰近但並不熟稔，亦沒有摩擦。案件下周再續。

【案件編號：CCDI 555/21】

明報記者

（死因聆訊）

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相關字詞﹕遺書 死因研訊 崇光百貨 七一刺警案

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