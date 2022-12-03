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2022年12月3日星期六
港聞二
刺警男遺書：警包庇罪犯 盼制衡 官憂法庭成宣泄平台 命僅引述內容
擬建將油三隧出東九 議員質疑重疊 鄧家彪：再建隧道應過海 路署：效益雖大技術困難
「信號系統更換」轉方案 港鐵未交代額外費用
組織：暴露前預防藥物價高 港抗愛滋進程落後
長沙灣七旬婦染類鼻疽 家人曾9月確診
弒父焚宅案 子曾嘆照料筋疲疑抑鬱 顧術後失禁父或留家多日始外出 社聯：社區支援弱
地盤工危站天秤討薪
涉補課中非禮4女生 中學教師被捕
李輝：暫託中心接送延誤 院舍寧召救護車 「晝通知傍晚仍未接」 社署：一般即日安排入住
「扮打針」護士囚半年 獲接種紀錄者判2至3月
陸啟康：研放寬選舉規例 掌選管會3月首晤傳媒 稱參選人謂指引複雜
難阻青年看法會多講解 「用球證魅力感染睇波」
工會批人手缺休息縮 國泰：遵民航指引
擅離病格 九旬染疫翁涉與職員互打
國慶前兩日犯案加重刑責 官不信政總外暴動無大台
童樂居涉虐9童被告 陳辭稱制止頑童非體罰
太空館新展品 虛擬體驗探月探火
刀手斬人逃逸 接應七人車燒毁
曾志豪於《明報》撰文評示威 保安局遺憾 指混淆視聽
慣犯狎女生囚6年4月 官促落實加刑修例
逼子自瀆前警員 騙財百萬囚兩年
小學教師涉揑臂襲男生 稱阻擲筆 遇掙扎才用力
兩度淋漆 食品店再遭撞閘
尊子漫畫
【Emily】鬼佬歎油炸鬼 讚粵語生鬼 廣東話拍片 美總領事求指教
【Emily】助適應全日課 小學Happy Friday耍劍球
【Emily】輪羽一哥不煙 「截肢復元快」
【Emily】監警會訪交警基地 了解科技執法
【Emily】紅會血存剩3天 籲市民盡快捐血
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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