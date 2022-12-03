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童樂居涉虐9童被告 陳辭稱制止頑童非體罰

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，24歲幼兒工作員否認9項虐兒罪受審，案中被虐者涉及9名兒童。辯方昨在九龍城裁判法院結案陳辭表示，被告是即時制止兒童的頑皮行為，屬合理改正而非體罰，並特別提到，「童樂居喺社會上有好多負面評論」。辯方稱，雖無意談及其他被告的行為或刑罰，但懇請法庭切勿「一刀切」下定論，強調並非每個看似襲擊的行為都涉及刑事責任。案件押後至12月9日裁決。

稱並非看似襲擊都涉刑事 引「合法改正」案例

被告李慧雯（24歲），9項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪發生於2021年11月19日至12月20日，涉及9名1至2歲的受害兒童共7次襲擊，包括拍打兒童前額及頭部、將兒童揈向後方等。

辯方陳辭稱，被告在庭上承認行為粗鹵，惟涉案兒童年約1至2歲，言語能力不高，她需不時用身體語言輔助，當時她或只是向兒童示意，而非構成襲擊的行為，此外法庭需考慮被告是否有意圖令兒童受到不必要苦楚，以及事件的後果。辯方表示，本港案例不多，但大部分兒童受虐後都有明顯傷痕或醫療報告，本案卻無相關證據，即使兒童曾哭泣，亦不等同受到不必要苦楚。

辯方續指，被告行為不是事後報復，不屬「體罰」，但可能涉及「合法改正」，即在兒童做出過分頑皮的行為時，須即時制止。辯方引述蘇格蘭案例，稱一名母親因被女兒咬手，而立刻（Instantly）打女兒頭部一下，法庭接納此屬合法改正。

辯方重申，法庭須仔細考慮案件背景及時長、涉事兒童的年紀、被告的行為及相關法律原則才作出裁決。

【案件編號：KCCC 1883/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 虐兒 童樂居 香港保護兒童會

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