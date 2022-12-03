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國慶前兩日犯案加重刑責 官不信政總外暴動無大台

【明報專訊】2019年9．29「全球反極權遊行」，6人早前承認在政總外參與暴動，昨在區域法院判刑。法官陳廣池表示，示威者在國慶前兩天衝擊政總，嚴重挑戰政府和國家權威，為理大及中大暴動案之外，另一宗嚴重的暴亂事件。法官同時形容本案為社會悲劇，質疑推手可曾為各被告及家人的悲苦「埋單」，並指具組織性的暴動若無「大台」，實在匪夷所思，判處案發時未成年被告入教導所，4男判囚3年，另讚揚參與抗疫工作的註冊女護士具南丁格爾神髓，額外減刑至兩年半。

一人入教導所 5人囚兩年半至3年

6名被告為劉上誌、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生、劉文輝，案發時6人均在夏愨道附近被捕。同案的何家洛、黃韻思及何普光否認暴動受審後，被裁定罪成，還押至12月8日判刑。

法官陳廣池判刑時表示，示威者衝擊象徵香港行政核心的政總，多次投擲汽油彈，又堵路癱瘓交通，「觸目驚心」，而案發兩日後便是國慶日，衝擊政總突顯了挑戰特區政府和國家的權威，加重本案刑責。

對於有被告聲稱有人免費提供防毒面具等裝備，法官稱如果說沒有「大台」策劃，實在匪夷所思，即使各人辯稱只是參與者，但人多勢眾才使示威者勇武兇殘，形容他們「以為自己是如狼般勇猛的戰士」，卻不知為何而戰，法官感到可悲。

官指推手享政治紅利 未代被告埋單

法官稱，本案不單對6名被告，對其家人也是一場徹徹底底傷痛的教訓，各被告終身刻着案底的烙印，相反，正享受政治紅利、「藍天白雲，自由自在」的真正推手，卻瀟灑地旁觀被捕者及其家人的悲涼，反問推手有否為他們的悲苦「埋單」。

法官表示，現年18歲的劉上誌曾投擲硬物，刑責較高，按報告建議判他入教導所，餘下5名被告則以監禁4年作為量刑，並給予認罪扣減，考慮黎浩彬、洪聰滿、陳航生、劉文輝的角色後，各判囚3年。

官讚賞護士參與防疫 減刑半年

至於註冊護士江璧怡當天帶備大量醫療物品，相信她參與暴動之餘，或以救援他人為己任，但她被捕後仍盡責地做醫護工作，更獲政府頒發「參與社區疫苗接種計劃」嘉許狀。法官判刑時讀出江的求情信中指後悔，「對於我說何其真實與沉重」，她經3年反省，由「鑽牛角尖」下作出不成熟行為，至近年投入防疫工作，找回自己，並冀將來成為手術室護士或助產士。法官稱「這才是深切反省的信息，這才是作為南丁格爾的神髓」，相信她已洗心革面，酌情減刑半年，判監兩年半。

【案件編號：DCCC 238/21】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 護士 暴動罪 政總 929台港大遊行：撐港反極權 反修例事件

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