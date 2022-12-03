港聞

港聞二

組織：暴露前預防藥物價高 港抗愛滋進程落後

【明報專訊】愛滋病毒新增感染個案新呈報個案連續6年減少，香港愛滋病顧問局在日前發表的策略報告中提到，盼在2030年前消除愛滋病對本港公共衛生的威脅。「關懷愛滋」行政總裁齊治之（Andrew Chidgey）接受本報專訪時提到，暴露前預防藥物（PrEP）有效減低愛滋病傳播，惟本港高危者須用高價到私營機構購買，導致本港對抗愛滋病的進程上看似「相當落後（very backward）」，建議在社區或公營醫療系統開展PrEP計劃，讓有需要者以「共付費用（co-payment）」買藥。

每月藥費達8000元

倡公院推PrEP計劃

「HIV持續關懷指導委員會」（下稱「委員會」）今日（3日）發布白皮書，探討本地、泰國、新加坡等亞洲地區應對HIV的現况。委員會提到，本港就消除HIV病毒傳播、死亡個案進度良好，惟欠缺大型PrEP計劃屬應對HIV工作中「最明顯的缺口（the most obvious gap）」。

同為委員會成員的齊治之向本報稱，樂見HIV新感染人數穩步下降，認為與政府一致推廣HIV預防措施、病毒檢測有關。與其餘鄰近地方相比，本港有一定進步空間，如本港HIV高風險者仍難獲取PrEP。他續稱，本港公營醫療系統未有提供相關藥物，有需要者要向私營機構買藥，且價格高昂，按月藥費可達8000多元，形容藥價「far too high for the people（對市民來說太高）」。

齊治之表示，泰國已開展PrEP計劃，當地紅十字會除提供專利藥，亦有提供副廠藥，每月藥費只需500元，故有不少港人會特意前往當地買藥，認為本港可以相近價格提供藥物。

齊治之補充，有海外及本地研究顯示，PrEP可減HIV感染及傳播風險，認為特區政府見HIV感染人數開始下降，令有關部門有感推廣PrEP並非必要，形容現况屬「major misopportunity（重大不幸）」。他認為，香港若要在2030年前成為其中一個達「零新增感染HIV」的城市，推動「大型PrEP計劃」屬不二法門。

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