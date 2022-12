組織：暴露前預防藥物價高 港抗愛滋進程落後

每月藥費達8000元

倡公院推PrEP計劃

「HIV持續關懷指導委員會」(下稱「委員會」)今日(3日)發布白皮書,探討本地、泰國、新加坡等亞洲地區應對HIV的現况。委員會提到,本港就消除HIV病毒傳播、死亡個案進度良好,惟欠缺大型PrEP計劃屬應對HIV工作中「最明顯的缺口(the most obvious gap)」。

同為委員會成員的齊治之向本報稱,樂見HIV新感染人數穩步下降,認為與政府一致推廣HIV預防措施、病毒檢測有關。與其餘鄰近地方相比,本港有一定進步空間,如本港HIV高風險者仍難獲取PrEP。他續稱,本港公營醫療系統未有提供相關藥物,有需要者要向私營機構買藥,且價格高昂,按月藥費可達8000多元,形容藥價「far too high for the people(對市民來說太高)」。

齊治之表示,泰國已開展PrEP計劃,當地紅十字會除提供專利藥,亦有提供副廠藥,每月藥費只需500元,故有不少港人會特意前往當地買藥,認為本港可以相近價格提供藥物。

齊治之補充,有海外及本地研究顯示,PrEP可減HIV感染及傳播風險,認為特區政府見HIV感染人數開始下降,令有關部門有感推廣PrEP並非必要,形容現况屬「major misopportunity(重大不幸)」。他認為,香港若要在2030年前成為其中一個達「零新增感染HIV」的城市,推動「大型PrEP計劃」屬不二法門。