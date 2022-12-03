「信號系統更換」轉方案 港鐵未交代額外費用

港鐵昨在立法會鐵路事宜小組委員會交代新信號系統投入服務具體時間表，除早前已提及的荃灣線為2025至2026年，另透露預計港島線為2026至2027年；觀塘線2027至2028年；將軍澳線2028至2029年。翻查資料，4線最終時間較2019年測試事故發生後，港鐵於2020年中預測的延遲一至兩年。

田北辰料多付20億

實政圓桌田北辰昨指，早質疑港鐵原要求的「特別餐」，即在主、副系統外，另設後備系統的「包底」方案複雜不可行，他個人估計現用「標準餐」最少需多付20億元，關注當局與承辦商「泰雷茲」的合約有否寫清楚何謂「交貨」，改方案費用由何方支付、港鐵會否就事故控告泰雷茲。民建聯陳學鋒亦質疑，政府是港鐵大股東，如港鐵有額外開支，政府分紅盈利會減少，影響市民利益，又擔心港鐵有額外開支或成加價原因。

港鐵稱不影響票價

港鐵香港客運服務總監楊美珍昨沒公開交代額外開支，僅稱港鐵按合約精神與承辦商商討，且有向有政府官員在內的董事局交代，形容過程嚴謹受政府監督，並非「換一個方案都照加錢」，而票價按既定票價調整機制釐定，不受事件影響。

另外，港鐵荃灣線油麻地站11月13日發生出軌甩門事故，港鐵昨再為事件致歉，稱半年內會完成全面檢視軌道旁的結構裝置及設施。民建聯劉國勳建議，港鐵罰款機制除計算服務延誤時間外，應考慮事故嚴重性，如有人傷亡加重罰則。運輸及物流局副秘書長黃珮玟稱，當局在日常巡查後若看到有不足或過失，可按情况發改善信跟進。

勞工界周小松質疑港鐵近年將核心維修工作外判，難保證維修質素。楊美珍稱，現時外判員工佔全部維修員工逾一成，港鐵車務總監李家潤亦承認正面對人手流失挑戰，但強調外判工作有港鐵人員督導，未來亦會利用科技進行預測性維修。