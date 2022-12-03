擬建將油三隧出東九 議員質疑重疊 鄧家彪：再建隧道應過海 路署：效益雖大技術困難

運署：中部用將油 南用將藍

主要提及三鐵三路初步方案的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》初步結果出爐，將軍澳兩項目成議員關注焦點。民建聯顏汶羽稱，將藍隧道出口在茶果嶺道，「揸車30秒就到」油塘，區內各隧道功能重疊，不解「將油隧道」效用，憂「塞爆油塘」。運輸署長羅淑佩解釋，「將油隧道」為將軍澳中部居民而設，當局盼將軍澳北、中及南部，各有隧道前往九龍，中部用「將油」、南部日出康城及137區則用「將藍」。對於會否加劇油塘塞車，路政署稱會在油塘出口做道路改善工程，研究直駁現有主要幹道。

鄧家彪則倡以「將小隧道」取代「將油隧道」，指兩者均只長2、3公里，但前者可創造雙向流量，日後除東隧外，九龍東居民亦可選擇入將軍澳過海。路政署長陳派明說曾研究可行性，發現將軍澳駁小西灣效益不大，駁港島北主要公路更有效益但有困難。運輸及物流局長林世雄補充，交椅洲填海計劃包括建造過海隧道連接港島西，將為本港第四條過海隧道。

居民反對填海 路署：聽到意見

由康城站延至137區的「將軍澳線南延線」，當局早前稱需在康城站對出填海。專業動力林素蔚表示接獲區內逾萬居民反對，稱將藍隧道及跨灣大橋工程持續多年，又再填海會影響居民身心。陳派明稱，康城站為地面鐵路站，延線會經海底接駁137區，填海只為在海面興建保護海底隧道設施，並非在填海土地上建鐵路，但署方聽到意見，會研究輕軌或捷運方案。

中鐵線連接錦田至九龍塘站，有議員擔心九龍塘站超負荷，陳派明指目前三成乘客於大圍轉乘屯馬線往九龍東，少了客去九龍塘，認為該站有運力接載中鐵線乘客。

另外，運輸及物流局昨向立法會交文件，透露將就「青衣至大嶼山連接路」向財委會申請7.3億元撥款展開4年勘查研究，包括1年工地勘測、15個月環評、11個月修訂法定程序和25個月設計，各項目將同步進行。連接路包括興建兩座分別橫跨馬灣航道及汲水門航道的跨海大橋，以及兩座大橋接駁至北大嶼山公路及青沙公路等幹道的兩個交匯處。