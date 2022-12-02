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2022年12月2日星期五
港聞二
黎案辯方：入境處擱置英御狀簽證申請 律政司：釋法不僅限制來港 亦涉任何形式參與國安案件
有資深大狀首聞「拒批簽證」 湯家驊：入境處似沒尊重法院權威
子疑不堪照顧壓力 涉弒病父自戕燒屋
短袖衫褲攜3貓逃生 住客便利店度寒夜
長者誤删紀錄忘交款地點 警：電騙更難查
伴學子半世紀 漢榮笑迎終章
從推車叫賣到書業盛世 證兩代人心血
港大心理學系硬碟失竊 涉164實驗參與者資料
智慧尿片提示尿濕程度 院舍紓人手短缺減浪費
骨傳導助聽器聲音直達內耳 惠中耳炎耳鳴患者
新冠單日復破萬宗 流感童危殆近3年首例
科學委會暫擬共識：二價復必泰可作第三針第五針
求情提無人感染案例遭拒 兩國泰空少違疫例囚8周
七一刺警案 「佢無呼吸脈搏，但我同事有」 警長：要求先救遇襲下屬遭拒
煽投白票案首爭議違憲 辯方：針對特定政見 控方:一視同仁
原評三級歷史建築 彌敦道戰前洋樓擬納一級
3顧客注肉毒菌疑中毒 詩凝涉無牌行醫4人被捕
姦自閉童罪成 青年囚7年3月
大灣區GBA新聞：人幣走弱 中原灣區樓價指數止跌 內地9市7降2升 港澳「救市」
灣區手記：「唔X做了！」 ／文：尚東美
牛頭角弒母案 死者上周報警稱子失蹤
私家車撼壆四輪朝天
一日攝10女裙底 警判感化
尊子漫畫
【Emily】民主思路籌款宴 賣枱最貴30萬 稱冇議席難吸金 湯家驊：籌得幾多得幾多囉
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【Emily】知柯創盛「唔唱K」 柯媽悉破電騙
【Emily】「撐你㗎」 自殺者親友製Sticker勉同路人
【Emily】立選活動拉「人代票」？ 黃錦良：職員搞錯
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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黎案辯方：入境處擱置英御狀簽證申請 律政司：釋法不僅限制來港 亦涉任何形式參與國安案件
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