牛頭角弒母案 死者上周報警稱子失蹤

數小時後銷案稱已回家

警方回覆查詢稱，11月25日下午5時許接獲盧姓女子報案，稱其子離開住所後失蹤，案件列「失蹤人口」。同日9時許，盧婦主動銷案稱其子已回家，警方約半小時後到場調查，確認黃男在家，無受傷，於是離開。另外，社署稱事件中的家庭並非社署社工跟進個案，所屬地區綜合家庭服務中心社工正嘗試聯絡該家庭親人，以提供適切協助。

聯合醫院回應稱，黃男自2015年起由該院精神科持續跟進，精神科社康護士前日上門跟進，惟對方拒絕應門，護士報警揭發案件。該院對案件十分難過，會向死者親屬提供一切協助及配合警方調查。

吳女士表示，案中母子二人在牛頭角上邨居住10多年，盧婦家教甚嚴，小時候已不許兒子與他人玩耍。她稱，近年常有社工探訪該戶，被捕黃男曾在走廊敲打鐵兜，又無故踢鄰居大門及按門鐘，惟她沒與其母提及，「唔敢令佢勞氣」。她形容黃男乖巧，樣貌「靚仔」，早前突然染金髮，自己見到新聞照片亦認不出他。

大角嘴命案疑兇不治

另外，大角嘴海富苑海欣閣周二（11月29日）發生涉嫌謀殺案，涉案51歲男子遭通渠水燒傷留院命危，至昨日上午6時05分證實死亡。案件現改列作謀殺及自殺，旺角警區重案組正積極調查。

據了解，案中被殺的64歲李勵權，今年6月曾涉旺角「白粉麗」殺人案被捕，其後獲保釋。