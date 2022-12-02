灣區手記：「唔X做了！」 ／文：尚東美

「能夠開店就不容易了，還要來查查查，查佢XX。」他抱怨道。這時，B店老闆走過來，「喂，你交咗租未？」A店老闆十分驚訝：「吓？我見你老婆話交咗租，我啱啱交咗啦。」B老闆大驚失色：「唔係啩！聽聞今個月有減租，佢做乜咁快交？」

原來，A和B老闆都是交租給公司C，這公司早期向政府以低價簽下整條街商舖的長約，再加價分租給A、B等小店。因應疫情，政府減免C的租金，C則對A和B扣除政府減免部分，但自己加價的部分則不會減免，A和B因而覺得C太不通人情。

「其實出面大把舖，不過都係只簽1年。」「係咯！上次續約又話簽1年，搞到我都唔敢裝修。X哥（B的名字），你人面廣，不如你去發動成條街叫佢減租，如果唔減我哋都唔X做了。」「係咯！最多咪唔X做！」「唔X做！一起唔X做！」廣州的粗口用字與香港不同，聽在耳裏好像更震撼幾分。

「不過條街咁多間舖吉住，佢（指C）咪砸晒喺手？」「係咯！抵X死！」A和B大笑起來，又回去看檔了。

文：尚東美