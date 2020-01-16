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大灣區GBA新聞：人幣走弱 中原灣區樓價指數止跌 內地9市7降2升 港澳「救市」

【明報專訊】中原地產最新公布的10月中原大灣區樓價指數報121.16，較上月微升0.09%，結束連續3個月的跌勢。不過轉升原因主要是受人民幣匯率因素影響，令港澳兩市的指數上升，帶領大灣區指數止跌，而灣區內地9市在10月表現則甚不理想，只有深圳及中山兩市錄得輕微升幅。

今年初以來，中原大灣區指數呈現先升後跌之勢，上半年持續回暖至6月最高位的125.52，之後連跌3個月。雖然到10月終於再回升（圖一），但升幅不足1%，而且回升主要依靠是人民幣走弱之下，因匯率因素導致香港及澳門的10月指數出現較大升幅。

中原大灣區指數的計算方法，是以灣區9+2城市一手及二手住宅的交易價格為核心數據，以各城市的年度GDP為權重計算，並統一以人民幣為計價單位。因此，在人民幣匯率下跌之下，折換成人民幣得出的10月香港指數按月升1.23%；澳門指數更升2.75%，為灣區城市中表現最好。事實上，11個城市中，10月錄得升幅的城市只有4個，除了港澳，只有深圳及中山分別錄得0.4%及0.27%輕微升幅，餘下7個城市跌幅介乎0.55%至3.59%（圖二）。

中原：多城封控 傳統旺季今年失效

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，新冠疫情反彈，廣東多城採取封控措施，經濟活動停頓，以往金九銀十的傳統樓市旺季於今年明顯失效。香港方面，若以港幣計算，在加息陰霾下，香港樓價今年首10個月已錄得逾10%跌幅，但受人民幣匯率下跌因素影響，換算後的香港指數卻錄得2.7%升幅，反映若以香港物業對抗匯率下跌的影響，仍然有利可圖。內地9市今年首10個月指數表現方面，只有佛山錄得升幅，其餘全錄跌幅，當中廣州及深圳兩大一線城市分別累跌1.66%及10.69%。

成交放緩供應繼續 廣州一手樓庫存增

廣州中原研究發展部數據顯示，10月廣州一手住宅網簽量為57.92萬平方米，按年減少約27%。截至10月底，廣州全市一手住宅庫存量達1233.3萬平方米，清庫存周期要18個月，創近一年以來新高。廣州中原研究發展部認為，自8月以來一手住宅庫存增幅明顯，主要原因是成交放緩導致供應積聚；此外，近年有大量供地陸續建成新項目，全市主要熱門地區均有新單位供應，導致庫存增加。另據中國房地產信息綜合服務商克而瑞（中國）數據，截至今年10月廣州一手住宅成交量為約6.09萬套，要在餘下兩個月趕上2021年全年超過10萬套的成交量差距，有顯著困難。

明報記者

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