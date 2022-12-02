港聞

港聞二

姦自閉童罪成 青年囚7年3月

【明報專訊】患自閉症的12歲女童前年某日放學回家時，疑遭當時19歲青年尾隨並帶到梯間親吻，該青年自稱大學生及邀請女生「做實驗」，他涉於梯間強姦及指插女生，女生告知家人後揭發事件。青年承認非禮但否認強姦罪受審，經審訊後被陪審團裁定罪成。高等法院法官黎婉姬考慮被告欺負邊緣智商的女童，屬加刑因素，昨判囚7年3個月。

報稱學生的被告方嘉樂（現21歲）各一項強姦罪及非禮罪成。辯方求情稱，審訊時可見事主是「好活潑好可愛嘅女孩子」，創傷報告亦顯示事件對她創傷不算大，而被告沒有使用過分武力脅迫事主就範，案情較輕。

涉多次性行為無避孕等

官歸納三大加刑因素

黎官判刑時則表示，創傷報告顯示事主出現逃避及創傷後壓力症狀，她事後不斷浮現強姦過程及被告的面孔，令她無法專心上課，且影響食欲，她覺得被侵犯事件惡心，亦變得更警惕男性，事隔兩年仍刻意迴避事件；被告的心理報告顯示他有能力分辨對錯，無戀童或其他異常性癖，評估其重犯機會中度，建議他接受治療，改善建立親密關係的技巧。

黎官歸納三大加刑因素：事主案發時年僅12歲，更有智力問題，言語理解能力有限，不懂得保護自己，被告卻藉此欺負她；雖然本案只有一項強姦罪，但被告實質上插入4次，每次約5分鐘，有多於一次性交行為；被告沒有使用避孕套，令女童蒙受懷孕及感染性病的風險。

求情稱沒用過分武力

官稱因事主智力缺陷

黎官接納被告無使用過多武力，但認為是源於事主智力問題，被告根本毋須使用武力；終以5年為量刑起點，因加刑因素增至7年半，考慮他年輕無案底等求情因素，減刑3個月；非禮罪則判囚兩年4個月，兩罪同期執行，總刑期7年3個月。

【案件編號：HCCC 22/22】

相關字詞﹕自閉症兒童 高等法院 強姦

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