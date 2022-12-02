3顧客注肉毒菌疑中毒 詩凝涉無牌行醫4人被捕

被捕戴港盛同涉免針紙案

衛生防護中心日前公布3名42至45歲女子在佐敦詩凝美容注射肉毒桿菌素後懷疑中毒，出現嘴角僵硬、視力模糊、言語不清等病徵，分別到廣華醫院及瑪嘉烈醫院求醫。警方昨稱，上月接獲相關部門轉介，油尖警區重案組昨早在油麻地、將軍澳及荃灣拘捕1男3女，介乎35至77歲。警方另在涉事美容院內檢獲一批第一部毒藥、內含液體的針筒及公司文件。

據了解，被捕人分別為詩凝美容的董事張敏及周桂華、前董事王燕霞，及早前涉免針紙案的戴港盛。張敏涉「無牌行醫」，周桂華及王燕霞涉「串謀無牌行醫」，戴港盛涉「協助無牌行醫」，而張敏及周桂華同時涉嫌「管有第一部毒藥」。

根據資料顯示，詩凝美容有限公司於今年9月23日成立，曾有3名董事，為張敏、王燕霞及周桂華；王燕霞在10月27日辭任公司董事。張敏亦在今年6月創辦另一美容公司「MIN MIN Beauty Limited」，王燕霞為該公司首任秘書，同時為「塑顏美容有限公司」的股東。

當局籲顧客現症狀致電熱線

戴港盛則曾為6間公司董事，其中一間已解散；仍運作的公司中有至少3間涉醫療或美容，為「香港疾病預防控制實驗室有限公司」、「美凱生物科技醫療有限公司」及「美凱醫療美容有限公司」，美凱醫療美容在油麻地彌敦道有設診所。

衞生防護中心已設立查詢熱線（2125 2372），提醒曾於詩凝美容接受注射、出現神經系統受損症狀者立即致電。中心回覆本報查詢時稱暫未收到求助。