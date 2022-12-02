港聞

港聞二

原評三級歷史建築 彌敦道戰前洋樓擬納一級

【明報專訊】彌敦道190號洋樓於2018年被評為三級歷史建築，惟拆卸圖則去年3月獲批，面臨拆卸危機，有保育組織及歷史學者組成研究團隊，爭取建築物改評為一級歷史建築。古物諮詢委員會昨上載文件，其中彌敦道190號獲擬議為一級歷史建築，委員會將於下周四（8日）開會進行討論。曾經參與研究的活現香港行政總裁陳智遠表示，該洋樓歷史極具價值，認為足以評為一級歷史建築。業主大生地產副主席馬清揚則稱正與古物古蹟辦事處商討有關事宜。

保育組織爭取免拆卸

業主：正與古蹟辦商討

古諮會文件顯示，目前由私人業主持有的九龍尖沙嘴彌敦道190號建於1932至1933年，擬議為一級歷史建築。另外，兩個同屬私人擁有的項目——建於1924年的薄扶林前潮州八邑山場歷史構築物，以及建於1934年的新界大埔錦山丈量約份第6約地段第1218號（近漢家路）超廬，亦擬議為二級歷史建築。

文件另披露茶果嶺村公營房屋發展的土地平整及基礎設施工程的文物影響評估研究結果，評估區內確定11項文化遺產資源，分別為兩座三級歷史建築，以及9項其他遺址、建築物或構築物。兩座三級歷史建築為羅氏大屋及茶果嶺天后宮，料將因工程受到地面震動、傾斜和沉降間接影響。土拓署指兩座歷史建築將原址保留，並會通過攝影和製圖紀錄、狀况調查、結構評估、防護屏障及定期監測震動、傾斜和沉降，降低擬建工程期間產生的間接影響。

茶果嶺兩古蹟料受工程影響

至於其他直接受影響的建築物，包括茶果嶺212號、前四山公立學校、茶果嶺鄉民聯誼會和茶果嶺95及95A號，土拓署稱，將以攝影、製圖紀錄及在內外部3D掃描，以減低工程產生的間接影響，同時應盡快回收擬拆除建築物中的可移動文物或構造，儲存作日後使用，並交由房協整合。

上 / 下一篇新聞

黎案辯方：入境處擱置英御狀簽證申請 律政司：釋法不僅限制來港 亦涉任何形式參與國安案件
黎案辯方：入境處擱置英御狀簽證申請 律政司：釋法不僅限制來港 亦涉任何形式參與國安案件
有資深大狀首聞「拒批簽證」 湯家驊：入境處似沒尊重法院權威
有資深大狀首聞「拒批簽證」 湯家驊：入境處似沒尊重法院權威
子疑不堪照顧壓力 涉弒病父自戕燒屋
子疑不堪照顧壓力 涉弒病父自戕燒屋
短袖衫褲攜3貓逃生 住客便利店度寒夜
短袖衫褲攜3貓逃生 住客便利店度寒夜
長者誤删紀錄忘交款地點 警：電騙更難查
長者誤删紀錄忘交款地點 警：電騙更難查
伴學子半世紀 漢榮笑迎終章
伴學子半世紀 漢榮笑迎終章
從推車叫賣到書業盛世 證兩代人心血
從推車叫賣到書業盛世 證兩代人心血
港大心理學系硬碟失竊 涉164實驗參與者資料
港大心理學系硬碟失竊 涉164實驗參與者資料
智慧尿片提示尿濕程度 院舍紓人手短缺減浪費
智慧尿片提示尿濕程度 院舍紓人手短缺減浪費
骨傳導助聽器聲音直達內耳 惠中耳炎耳鳴患者
骨傳導助聽器聲音直達內耳 惠中耳炎耳鳴患者
新冠單日復破萬宗 流感童危殆近3年首例
新冠單日復破萬宗 流感童危殆近3年首例
科學委會暫擬共識：二價復必泰可作第三針第五針
科學委會暫擬共識：二價復必泰可作第三針第五針
求情提無人感染案例遭拒 兩國泰空少違疫例囚8周
求情提無人感染案例遭拒 兩國泰空少違疫例囚8周
七一刺警案 「佢無呼吸脈搏，但我同事有」 警長：要求先救遇襲下屬遭拒
七一刺警案 「佢無呼吸脈搏，但我同事有」 警長：要求先救遇襲下屬遭拒
煽投白票案首爭議違憲 辯方：針對特定政見 控方:一視同仁
煽投白票案首爭議違憲 辯方：針對特定政見 控方:一視同仁
3顧客注肉毒菌疑中毒 詩凝涉無牌行醫4人被捕
3顧客注肉毒菌疑中毒 詩凝涉無牌行醫4人被捕
姦自閉童罪成 青年囚7年3月
姦自閉童罪成 青年囚7年3月
大灣區GBA新聞：人幣走弱 中原灣區樓價指數止跌 內地9市7降2升 港澳「救市」
大灣區GBA新聞：人幣走弱 中原灣區樓價指數止跌 內地9市7降2升 港澳「救市」
灣區手記：「唔X做了！」 ／文：尚東美
灣區手記：「唔X做了！」 ／文：尚東美
牛頭角弒母案 死者上周報警稱子失蹤
牛頭角弒母案 死者上周報警稱子失蹤
私家車撼壆四輪朝天
私家車撼壆四輪朝天
一日攝10女裙底 警判感化
一日攝10女裙底 警判感化
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民主思路籌款宴 賣枱最貴30萬 稱冇議席難吸金 湯家驊：籌得幾多得幾多囉
【Emily】民主思路籌款宴 賣枱最貴30萬 稱冇議席難吸金 湯家驊：籌得幾多得幾多囉
【Emily】換唔切衫悼江澤民 李梓敬：好遲收通知
【Emily】換唔切衫悼江澤民 李梓敬：好遲收通知
【Emily】知柯創盛「唔唱K」 柯媽悉破電騙
【Emily】知柯創盛「唔唱K」 柯媽悉破電騙
【Emily】「撐你㗎」 自殺者親友製Sticker勉同路人
【Emily】「撐你㗎」 自殺者親友製Sticker勉同路人
【Emily】立選活動拉「人代票」？ 黃錦良：職員搞錯
【Emily】立選活動拉「人代票」？ 黃錦良：職員搞錯