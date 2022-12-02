煽投白票案首爭議違憲 辯方：針對特定政見 控方:一視同仁

審訊首先處理憲法爭議，若法庭裁定控罪合憲，被告蘇浚鋒（22歲，圖）將會認罪。同案的陳星（58歲）早前已認罪，判囚兩個月，緩刑18個月。

辯：投白票合法 不應懲罰

辯方大律師詹鋌鏘陳辭指出，投白票是合法且和平理性地表達意見，惟本控罪在政府改革選舉制度後緊接着立法，予人阻止巿民投白票之感，變相扼殺透過數據反映公眾意見的機會。詹又重申法例不應懲罰巿民鼓勵他人做合法行為，避免政府尷尬非立法的合法目的，更是收窄言論自由。

辯方續稱，特首選舉亦有流選機制，確保當選者有一定的認受性，而流選後僅安排重選，不會破壞選舉，故公開呼籲投白票只是正常表達意見；投白票或投某位候選人均是政治主張，控罪令抱有某政見的人受差別對待，有違法律面前人人平等原則。

控：投白票個人意願

不應混淆「煽惑」

控方則稱，選舉的目的是選出賢能者擔任公職，規管煽惑投白票是為確保選舉「有序、合法」地舉行，有合法的立法目的，而巿民是否投票或投白票是個人意願，不能與煽惑他人混為一談；又強調煽惑行為會破壞選舉，故須立法禁止，保障選民的選舉及被選舉權。

辯方反駁，若選舉的意義僅選出公職人員，是流於形式主義，相信選舉應是讓人民選出真正代表人民的領袖，而流選不會破壞選舉，反而能重新提名，選出更優秀者，以體現出選舉的意義。

辯方另援引印度案例指出，禁止選民公開倡議政治主張恐不利社會健康發展。控方反駁，海外案例對香港沒有約束力，又指香港近年有組織欲透過選舉「干擾政府運作」，究竟外國是否有此情况則「不得而知」，故不能直接套用海外案例。

【案件編號：WKCC 2641/22】