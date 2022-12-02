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七一刺警案 「佢無呼吸脈搏，但我同事有」 警長：要求先救遇襲下屬遭拒

【明報專訊】去年7月1日晚上，50歲男子梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外亮刀刺傷警員，繼而用同一把刀自插左胸斃命，死因庭昨日續訊。遇襲警員蘇敬祖的上司供稱，當時蘇情况愈來愈差，有救護車到場，惟要先讓給梁健輝，他遂說「唔得喎，我同事都唔得咁濟，佢無呼吸脈搏，但我同事有呼吸脈搏，不如送咗佢先？」，遭拒絕，最終蘇由另一救護車送院。急症室醫生供稱，急救期間事主情况從未好轉，形容「可以講係一個死亡下嘅狀態」。

事主梁健輝（終年50歲）於去年7月1日晚上11時20分宣布死亡，其家屬昨日未有旁聽或委派法律代表。有利害關係方為警務處長。

共事多年 哽咽謝醫護救治

遇襲警員蘇敬祖的上司、警長文藝峰供稱，當晚約10時，他在崇光百貨外聽到有人大叫「有刀」，其後看到一名男子手持某樣東西，向男子自己的胸口位置前後移動。文聽說蘇被刀刺傷，因兩人共事多年，他立即放下手上工作，前往東角道馬路，看到蘇躺在地上，襯衫滿佈鮮血，更指「有啲好似啫喱形狀」。文在旁邊安慰蘇，指蘇的眼睛呈半開合的狀態，一度說無法呼吸，感到辛苦。

文續稱，救護車到場時，督察指要先讓給另一名無呼吸及脈搏的男傷者，最終蘇由另一架救護車送院。文表示，感激救護員的用心照料，一度哽咽；又指要代表警隊感謝瑪麗醫院協助急救的周醫生及其團隊，形容「祖條命執得番，要多謝周醫生嘅協助」。

律敦治醫院急症室醫生劉兆基供稱，死者梁健輝的左胸口有兩處分別約3厘米及4厘米長的傷口，並刺中肺部，亦有可能刺傷心臟，遂即時為死者進行胸腔引流。劉續指，喉管內有430毫升血液，而梁流在牀上的血液亦多於500毫升，故梁已流出超過1公升血液。劉稱，經電擊、用藥及輸血，並使用強心針，梁仍無氣息，遂於當晚11時20分宣布死亡。劉形容，梁當時「可以講係一個死亡下嘅狀態」。

梁健輝失血逾1公升

9.5厘米傷口穿心肝肺

死因裁判官高偉雄問及，人體有5公升血液，死者失血超過1公升，存活機率是否很低？劉解釋，若只是失血，及時送院仍可存活；惟傷及心臟則「有血都無用」。

法醫劉衛國供稱，死者的死因為胸部刺傷，傷口由利器造成。死者左前胸有兩處分別約3厘米的刺傷，兩邊傷口的末端鋒利尖銳，傷口深度達9.5厘米。兩處傷口穿透胸壁、左肺、肋骨、心包、心臟、橫隔膜及肝臟，造成大量出血，加上刺傷心臟影響心臟功能，引致死亡。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 555/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 崇光百貨 七一刺警案

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