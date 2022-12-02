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求情提無人感染案例遭拒 兩國泰空少違疫例囚8周

【明報專訊】兩名免檢疫的時任國泰機艙服務員去年12月返港後違規聚餐及外出用膳，疑引發新冠病毒「望月樓群組」，早前被裁定3項「作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪成，昨在東區裁判法院各被判囚8周。裁判官王證瑜判刑時指，本案性質嚴重，兩人濫用機組人員的特權，在醫學監察期間外出進行「完全無必要」的活動，致9人染疫，必須判監。

指兩人案後吸食危險藥物

官稱失望重申無關判刑

兩名被告為黃昱龍（現46歲、馬來西亞籍）及劉諾宏（45歲、中國籍），曾於4月表示認罪，法庭拒絕接納。辯方昨日求情稱，兩人向受感染者致歉，另指是有關指引不清晰，導致二人犯案；王官聞言反駁，他早在裁決時已拒絕接納二人因誤解指引而犯案，並稱得知二人在本案後曾吸食危險藥物，對此感到失望，不過重申與本案判刑無關。

辯方續指，過往案例中，有機組人員在醫學監察期間外出工作被判罰2500元，亦有被告違例外出購買日用品，被判監5天；本案兩名被告在很早階段已表示認罪，只是不獲法庭接納，如今被定罪，他們已失去工作及相關福利，冀法庭接納上述為減刑因素。

稱失工作失福利 獲減刑1周

王官判刑時指，政府賦予返港機組人員特權毋須隔離檢疫，兩名被告卻在醫學監察期間離家進行完全無必要的活動，包括外出用膳、贈送禮物及領取包裹等，明言案情嚴重。

王官續稱，辯方所提案例與本案有別，該些被告選擇認罪，且事後無人受感染，但本案被告最終引致9人染疫，以監禁9星期作為每罪的量刑起點，另不接納以兩人曾表示認罪為由減刑，但考慮他們失去工作，酌情扣減1周，總刑期為8周。

案情指出，兩名被告分別於去年12月24日及25日完成載貨航班工作，從美國紐約和芝加哥返港，獲發醫學監察通知書，須於抵港21日內自我隔離。黃昱龍在25日曾到劉諾宏的寓所，劉同日外出收取包裹。

同月27日，劉諾宏到九龍塘又一城光顧商店，再於望月樓與父親及女友人吃午飯，兩名被告及後確診新冠病毒。

【案件編號：ESCC 288/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 醫學監察 聚餐 機艙服務員 國泰航空 望月樓群組 新冠疫情

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