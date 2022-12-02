科學委會暫擬共識：二價復必泰可作第三針第五針

院友適用 第五針須知情同意

近期安老院舍個案趨升，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，近一個月安老院舍個案中，32%屬二次感染，高於殘疾院舍的19%及社區的3.6%。聯合科學委員會昨日通過建議，容許安老及殘疾院友按現行接種時間表，選擇復必泰二價疫苗作第三針，亦建議已打4針院友或曾打3針的康復院友，可按個人需要接種二價疫苗作「第五針」，相關院友亦可於知情同意下選擇接種初代疫苗。

至於18歲或以上免疫力弱者，委員會建議他們可於知情同意下選擇接種兩款初代疫苗或復必泰二價疫苗作「第五針」，與上一針或康復應相隔至少3個月，同時維持建議首3針應繼續選用初代疫苗。

孔繁毅：院舍大批接種

料無技術問題

疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅昨於會後接受港台訪問，稱復必泰二價疫苗針對Omicron BA.4和BA.5變異病毒株研發，本港正流行BA.5，新亞系如BQ.1.1亦是BA.5分支，相信該款疫苗的保護力較初代疫苗優勝。

孔繁毅表示，社區或院舍長者、免疫力弱或長期病患者接種第三或第四針一段時間後，抗體水平會下降，故鼓勵他們於冬季前接種復必泰二價疫苗。他亦認為二價疫苗可在安老院舍大批接種，相信不存在技術問題。

復必泰二價疫苗昨日開始接種，本報向衛生署查詢首天接種人數，至截稿前未獲回覆。公務員事務局發言人回覆稱，截至昨晚7時，網上系統累計接獲約3.39萬宗復必泰二價疫苗預約，較前一天增3700宗。

另外，「疫苗通行證」最新階段前日（周三）起實施，據醫衛局回覆所提供、截至周三的數據，計及已打兩針康復者及持康復碼者，全港約635萬名年滿12歲人士及34萬名5至11歲兒童符合最新要求，分別佔所屬組別人口的94%和86%。至於「過渡疫苗通行證」，局方稱截至周三共758人領取，當中286人已打一針、443人已打兩針。

（新冠疫情）