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新冠單日復破萬宗 流感童危殆近3年首例

【明報專訊】政府近日屢次警告今個冬季將迎來新冠及流感夾擊。本港昨日公布新增新冠個案再次破萬，同時錄得近3年來首宗兒童流感嚴重個案。3歲男童事主被診斷感染甲型流感併發休克，情况危殆，需用呼吸機及強心藥。醫衛局副局長李夏茵稱，暫未需收緊防疫措施，但不會因堅持不走回頭路而令市民傷亡，明言不排除基於新冠以外的因素收緊。有流行病學學者認為，本港防疫措施仍嚴謹，料今冬流感不會出現爆發；有立法會議員質疑因流感收緊措施是「殺雞用牛刀」，籲當局三思。

男童感染前一周打流感針

醫生：產生保護力需時

感染甲型流感的3歲男童周日（11月27日）開始發燒，前日開始腹痛嘔吐，經急症室入院，情况持續轉差，需用呼吸機、強心藥，昨晨轉往兒童醫院兒科深切治療部，至截稿前情况仍然危殆。男童潛伏期內無外遊，感染約一周前已接種今季季節性流感疫苗。醫管局港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉指出，流感疫苗需時產生保護力，籲家長盡快帶子女接種新冠及流感疫苗。

翻查衛生防護中心紀錄，本港上一宗兒童感染流感後出現嚴重併發症個案，於2020年2月初錄得。另邊廂，防護中心實驗室採集上呼吸道樣本驗出流感病毒比率，最新（今年第48周）為0.75%，較上一周跌0.2個百分點。中心傳染病處首席醫生歐家榮指，比率仍處基線水平（9.21%）以下，反映未有迹象顯示將進入流感季節。

歐家榮：未有迹象將入流感季

兒童新冠個案方面，邵嘉嘉指出現有約70名兒童留醫，其中兩人情况危殆，包括一名發燒3日、心跳一度停頓入院的22個月大男嬰，以及一名曾出現腦水腫、已打一針復必泰疫苗的5歲男童。另有一名長期病患12歲女童，病情一度嚴重，現情况穩定。

本港昨公布新增10,137宗新冠個案，為9月初以來再次破萬，9531宗屬本地感染。過去一周（11月25日至12月1日）本地個案較再前一周增8.4%，輸入個案則降1.9%，陽性個案和住院人數持續上升。李夏茵稱，現階段表明收緊或放寬均非「明智的承諾」，若公營醫療系統超出承受能力，或需大量調整服務以處理新冠病人，將可能要收緊防疫措施。

李夏茵：或新冠以外因素收緊

議員：因流感收緊「牛刀殺雞」

被問到本港會否要走回頭路，李夏茵提及加拿大受新冠、流感及呼吸道合胞病毒「三重夾擊」，指收緊社交距離措施或受「其他因素」所致，暫時評估未有需要。

立法會議員江玉歡認為，法律而言，現行社交距離措施是因應新冠疫情而定，不能貿然用於應對流感。她亦質疑新冠疫情勉強可說是緊急事態，若因流感高峰收緊措施，恍如「殺雞用牛刀」，更損害香港國際形象。

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩表示，當流感消失愈久，下一次爆發便愈嚴重，惟本港仍維持一定防疫措施，相信今冬不會出現流感爆發。他認為利用防疫措施避免醫療系統超負荷是合適做法，但不應長期維持，並估計倘本港明年解除防疫限制，下個冬季將面臨更嚴重流感。

明報記者

（新冠疫情）

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