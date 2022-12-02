港聞

港聞二

骨傳導助聽器聲音直達內耳 惠中耳炎耳鳴患者

【明報專訊】常言道「年紀大機器壞」，聽力衰退屬長者常見毛病，但不少受中耳炎或耳鳴等疾病困擾的長者，因不適合配戴傳統助聽器而漠視聽力問題。有本地初創企業研發骨傳導裝置「複耳」，直接將聲音傳到內耳，聲音傳遞質素較傳統助聽器大幅改善。

複耳科技有限公司創辦人林旭透露，其父出現聽力問題，但有感傳統助聽器易受周圍噪音等干擾及價錢昂貴等因素，而拒絕使用，遂希望研發一款適合父親及聽障者的助聽器。

可經藍牙連接電話電視

他表示，「複耳」助聽器採用介質傳導聲音系統，應用金屬和塑膠材料結合的聲學共振特性，直接將聲音通過頭骨傳導到內耳，聲波毋須經最易受感染、損壞和退化的外耳、耳膜及中耳傳遞，適合中耳炎、耳膜穿孔、耳鳴等患者使用。產品亦可透過藍牙連接電話及電視等產品，助長者恢復聽力之餘，為他們重拾聆聽樂趣。

林旭稱，受疫情影響，產品研發期由原本預計只需約一年延至兩年，原因包括所需電子零件疫下難以運抵本港，他與團隊遂自行研發大部分零件及發音原理等技術，產品終在數月前開售。他憶述曾有一名長者佩戴產品後能清晰聽到女兒說話，女兒高興得落淚。林期望產品日後可在院舍及日間中心廣泛應用。

數碼港昨為27間在「2022香港資訊及通訊科技獎」奪獎的社群初創舉辦祝捷會，共奪31個獎項，包括3個大獎和9個金獎；3間奪大獎的初創包括上述複耳科技、研發全環控智能移動水耕種植機的「水耕細作」，以及發展互動模擬飛行培訓的「AerospaceTS」。數碼港行政總裁任景信稱，數碼港現有約1900間初創企業，獲獎初創比2018年增加逾倍，反映數碼港有不少具實力的初創公司，創科界有良好發展及氣氛。

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