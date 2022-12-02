智慧尿片提示尿濕程度 院舍紓人手短缺減浪費

感應器偵行蹤 提跌倒改睡姿

該發明除設感應器，還有智能尿片及安裝在尿片上的傳感器。操作原理簡單，若院友尿濕，智能尿片的傳感器會透過藍牙把數據發送到感應器及應用程式，讓職員得悉院友尿濕狀態。當感應器亮起紅燈，即表示「超濕」或太耐沒換尿片，提醒職員換片；黃燈代表微濕，綠燈代表乾爽。尿濕感應器亦可偵察院友行動，若不慎跌倒，感應器會發出「嗶嗶」聲響提示職員，又可提醒職員協助長期臥牀院友改變睡姿或坐姿，防生褥瘡。

院舍會員：讓院友重拾尊嚴

智能尿片有兩條由碳製成的感應線，不會接觸皮膚，感應線範圍覆蓋整塊尿片，確保高度準確測量尿片濕度，每塊尿片較市面上尿片貴一元；若院友的尿液弄濕了傳感器，使用消毒火酒清潔便可。智能尿片專為中度至嚴重失禁患者而設，適合患有糖尿病、肥胖症，或智力障礙的失禁患者，吸水力高達2200毫升。贊助該研發項目的賽馬會智齡匯至今於超過50個安老服務單位使用各項智慧安老展品。

香港聖公會福利協會長者中心會員陳群好稱，到訪中心的院友均希望院舍採購尿濕感應器，現時院舍職員不論院友有否小便，都會定時換片，非常浪費，她相信使用尿濕感應器後可減少家屬買尿片的開支。她又指大部分院友抗拒穿尿片，因他們對大小便失禁感丟臉，感應器可讓院友感尊嚴。

由資科辦主辦的第二季「智慧城市」巡迴展覽奧海城站，由昨日起至周日於大角嘴奧海城1期UG層活動大堂舉行，內容涵蓋智慧安老、智慧鄉村及智慧環境，市民可即場體驗各種科技，資科辦料明年3月及5月再辦巡迴展覽。

明報記者 黃廸暉