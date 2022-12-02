從推車叫賣到書業盛世 證兩代人心血

漢榮書局屬石家的家族生意，由石漢基的父親石景宜創立，書局一直由石景宜夫婦、及其三兄弟的夫婦，全家一同打理。石漢基的一生可謂都在書局度過。石景宜夫婦及兩子在1960年代於街邊擺賣二手書，後來一家人儲夠本錢，買下旺角「國榮大樓」樓梯底的一個舖位，命名為「國榮書店」。石家於1970年租下相鄰的店舖擴充業務，將書店易名「漢榮書店」，同時開始售賣教科書。

其後書局曾引進各類外國平價版書籍，自1980年代起成為多家英、美出版社的代理商，售賣預科及專上教育的書籍。

「多人讚少人彈，這就夠了」

石漢基說，他們相信知識可改變命運，希望可讓更多人讀到更多書，於是努力蒐羅不同的教科書，希望為客人提供良好服務。他形容，1990年代至千禧年代屬書業最蓬勃時光，暑假的高峰期，每晚都要工作至晚上11至12時；至後來送書至學校，門市部才不至每日都擠滿很多家長取書。

一路走來，書局見證時代變遷，石漢基認為書局歷半世紀留下美好印象足矣，「很多人都是讚我們的，甚少聽見他人『彈』我們，這樣就夠了」。