伴學子半世紀 漢榮笑迎終章

明報記者 陳萃屏

疫下難保服務質素

恐損家族多年商譽

1970年開業，擁有52年歷史的漢榮書局昨於報紙刊登聲明，公布書局將於今年底結束門市營業。該報紙廣告提到，6名負責人工作長達40至60年，身體多處已有不同程度的損傷，形容年紀均已「登陸越柒」，聲明又提到，受新冠疫情影響，本港教科書的供應鏈完全受破壞，中學教科書售賣期更是從過往的45天，大幅壓縮至不到一半的20天，在過去的暑假須在全體員工、暑期工、已離職員工及歷年暑期工的協助下，完成向數萬名學生提供課本的銷售服務。

同僚躬身數十載引退

憂女兒獨力難支

負責人石漢基昨受訪時表示，決定結束營業的原因很多，包括新冠疫情不穩。他無法預期新冠疫情何時完結，稱去年暑假另一間屹立多年的老牌書局亦曾經因為員工染疫而無法如期派送書本，對他們影響很深。他亦擔心同類事情會發生在其書局身上，影響服務質素，無法保證能向顧客提供良好服務。石又說，書局50多年來有良好名聲，不希望因為服務不佳而影響自己及家人多年來的努力。

此外，石漢基表示書局沒有接班人。他說，連同他現時書局有6人負責，但如果他們都退下，則只有他女兒一人能接替負責人一職，嘆「一個人怎做6個人的事」。他又說現時請人難，「各行各業都請不到人」，沒有新血入行，但公司亦有很多工作多年的同事快將退休，人力難以頂替。

教材上網學子減 入不敷「租」

石漢基坦言，行業前景黯淡是結業因素之一。他說近10年大專院校的教科書市場已完全萎縮，學生主要使用網上教材，加上學生愈來愈少，中小學在疫情下亦增加使用網上教材，令出版社給他們書籍的折扣亦相當低。他稱近年沒有賺過錢，形容收入連租金都無法補貼。不過，他強調不是因為這門生意賺不了錢才決定結業，而是希望書局能在良好聲譽下「光榮結業」，因為這是自己家族建立多年的心血。

那麼明年暑假學生買書怎辦？他苦笑說，其他書店或會變得較忙，但他已無意繼續售賣教科書。接近60年的賣書生活，他說沒有特別深刻的事情想分享，笑言：「我的記憶力很差，過去的東西很多都不記得，但記住『漢榮書局』這四字便好。」