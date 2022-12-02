長者誤删紀錄忘交款地點 警：電騙更難查

警方首三季接獲906宗「假冒官員」案，涉損失6.63億元，12.7%事主為60歲以上。年紀最大個案為86歲老婦，8月接到騙徒來電，被指控在內地散播疫苗的不實資訊，要求交出提款卡密碼等資料，事主照辦，9月20日打簿方發現被轉走194萬元。警方稱，事主被騙徒要求刪除通話紀錄及不可告訴他人，令事件延遲揭發。

另一類主要騙案為「猜猜我是誰」，780宗案件中近七成事主為長者，共涉損失4600萬元。年紀最大個案為居於黃大仙的96歲老翁，9月13日騙徒謊稱其兒子因打架被捕，事主同日在觀塘一巴士站與騙徒交收3萬元「保釋金」。事主致電兒子後始覺受騙，惟警方嘗試與老翁重回交收地點時，老翁忘記交收地點。

八旬婦墮網戀騙案 碩士翁做「刷單」任務

商罪科反詐騙協調中總督察顏凱欣表示，亦有長者墮網戀及刷單求職騙案，包括有86歲婆婆轉帳9400元至「網上情人」，以及有碩士學歷的73歲老翁，為完成旅遊網刷單任務增值約2萬元至騙徒帳戶。她提醒如發現長者突然機不離手、開通網上理財等，或是受騙警號。