子疑不堪照顧壓力 涉弒病父自戕燒屋

八旬父患糖尿不良於行 五旬子常陪覆診

死者為89歲劉姓男子及其53歲兒子，居於灣仔駱克道金樂大廈6樓一個兩房一廳的300呎單位逾30年。父親有糖尿病等長期病患，長期臥牀，不良於行，近日更有失禁，需兒子照顧。有大廈住客表示，年邁事主退休前在銀行工作，脾氣暴躁，常由兒子陪同往醫院覆診。

昨凌晨3時47分，消防接報肇事單位發生火警，4分鐘後到場，單位冒出濃煙，火勢猛烈，消防動用一條喉兩隊煙帽隊及架起雲梯，從外圍向火場射水，火警4時55分大致被撲熄，39名居民疏散。

消防員在起火單位救出兩男，一人全身燒焦，身上有刀傷，已無生命迹象，明顯死亡，另一人受刀傷及嚴重燒傷，當時已無呼吸脈搏，救護員用自動心外壓機施救，送院搶救證實不治。

兩人胸口同見刀傷 警：無爭執痕迹

89歲父親被發現時躺臥房間內，身旁有一把25厘米餐刀，頭部朝上，左半身被嚴重燒傷，胸口被利器割傷，有一條約2厘米長、6厘米深的傷痕，當場證實死亡，房內有助燃劑。其子則在洗手間，頭部向下，四肢浸在浴缸水中，全身多處燒傷，近胸口位置亦有一處1厘米的傷痕，但非致命傷勢。據悉其子疑欲畏罪自殺，估計他吸入過量濃煙致死。兩人確實死因有待剖屍及科學鑑證。

燒焦男死者遺體由消防抬至地下，以帳篷遮蓋。消防及重案組探員進入火場調查，起火單位嚴重焚毁，窗框鬆脫變形，至中午仵工將遺體舁送殮房。消防指，火場面積約5米乘8米，由於火勢猛烈，濃煙密佈，火場非常高溫，加上單位有大量雜物，增加救援難度。

灣仔警區助理指揮官（刑事）警司冼國明稱，經調查相信現場無第三者出現及任何爭執痕迹，門窗緊鎖，檢獲兩罐助燃劑，稍後交化驗所檢驗。案件交由灣仔區重案組跟進調查。

大廈法團主席陸先生表示，火警發生後大廈電力供應及升降機受影響，估計最快需一星期恢復電力供應，初步檢視發現6樓以上4層電表總掣全被燒熔，今日安排承辦商再檢查。大廈樓高20層，一梯兩伙，4樓以上為住宅。

民政處派日用品 社署：非社工個案

灣仔民政事務處昨日派員到場派發緊急日用品，包括熱食、水、麵包、罐頭、棉被等，並開放臨時庇護中心。社署亦提供情緒輔導等支援。社署稱，涉事家庭並非該署社工跟進個案。