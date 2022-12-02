有資深大狀首聞「拒批簽證」 湯家驊：入境處似沒尊重法院權威

大律師會上月底已發執業證書

綜合法律界消息，海外大律師獲批「專案認許」後，一般會向大律師公會申請執業證書（practising certificate），然後向入境處申請工作簽證。簽證普遍以大律師處理的案件劃分，一宗案件的簽證不可以擅自「轉移」至其他案件，而簽證有效期須視乎聆訊日程。大律師公會向本報確認，終院上月底頒判辭之前，已向Tim Owen發出執業證書。

湯家驊表示，不太理解入境處做法的邏輯，始終人大釋法尚未出爐，Tim Owen獲法庭准許來港處理黎智英案，「希望各部門尊重法庭判決，直至法律有改變之前」。

不願具名的資深大律師表示，未聽聞海外大律師被拒工作簽證的先例，法律界一直將申請簽證視為行政手續，不知道涉及其他考慮。他又說，假設Tim Owen欠缺簽證，而又在港出席黎智英案的審訊和提供法律意見，或涉違反專業操守，安排Tim Owen來港的律師樓亦可能被追究。他又擔心人大釋法不止禁止海外大律師來港，亦會限制在港定居的外籍大律師不得接手國安法案件，甚至要求大律師宣誓效忠，「國安法案件會好像圍欄一樣，只有『指定律師』才可以加入」。

（港區國安法）