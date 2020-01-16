黎案辯方：入境處擱置英御狀簽證申請 律政司：釋法不僅限制來港 亦涉任何形式參與國安案件

入境處：因應每宗個別情况考慮

被問到為何Tim Owen的工作簽證不獲延期，入境處回覆稱不評論個別個案，處方會按照政策依法處理每宗申請，並因應每宗申請個別情况考慮。據了解，Tim Owen目前仍在香港，在另一宗刑事案件獲批工作簽證，但就黎智英案申請延長簽證被拒。

官關注會否限制提供法律意見

周天行：視乎釋法具體字眼

審訊被告為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀勾結外國勢力等罪。律政司副刑事檢控專員周天行昨甫開庭即指，案件近日有非常重要的進展，在於特首提請人大釋法，以釐清海外律師或大律師可否參與危害國安案件。由於釋法結果會影響黎聘用的法律代表，控方列出3個原因，要求將案件押後7日。其一是人大釋法建議獲港澳辦、中聯辦等支持，而人大常委在《中華人民共和國憲法》和《國安法》之下擁有憲法權力，釋法對本港法院有約束力，亦對國安有長遠影響。

周天行稱，其二是特首提請人大釋法的問題，不僅限於海外大律師的專案認許申請，亦涉及「更廣泛的範疇」，可能限制他們以「任何形式」參與國安案件。法官李運騰關注，釋法會否限制海外大律師向被告提供法律意見，周表示視乎釋法的具體字眼。至於第三個原因，周表示希望法庭尊重人大常委的權力，並考慮公眾利益，避免在釋法之前繼續審訊。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，原訟庭、上訴庭和終審庭原本批准Tim Owen出庭抗辯，惟入境處前日「擱置」（withheld）Tim Owen的工作簽證延期申請，「原因只有他們最清楚」。彭稱，Tim Owen多次來港接案，遺憾法庭無法得到其協助，辯方不反對將本案押後。

押後至13日再訊 控方須早交時間表

法官杜麗冰關注，控方現時要求押後7日，待人大釋法後會否再次申請押後。法官李運騰表示，如果案件一再押後，情况不太理想，建議押後多數日。3名法官最終將案件押後至本月13日再訊，並要求控方提早呈交審訊時間表。庭外所見，黎智英由囚車押送到法院時，有警員荷槍實彈戒備。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（港區國安法）

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