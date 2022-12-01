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2022年12月1日星期四
港聞二
鄧炳強：烏市火悼念 現「顏色革命」雛形 指手法似反修例 料將「佔領」 議員：錯誤定性反增民怨
多內地生拒受訪 願答者：只不滿疫策盼中央關注
報道謂釋法設指定律師 杜淦堃陳弘毅稱不必
FCC准續租 縮至3年 增國安條款
情節嚴重級別須至少囚5年 上訴庭裁理大生敗訴 認罪扣減後 國安案刑期不可低於下限
判決影響前《蘋果日報》6高層等4國安案
量刑起點不同 陳弘毅：非代表求情不重要
因猥褻罪正服刑 前警認25項欺詐盜竊
港鐵出軌事故 被問懲罰高層否 林世雄稱「表現掛鈎薪酬」須考慮
私家車駛紅隧東隧 明年8月加至30元 西隧減至60 議員車會質疑分流成效
精神病青年涉弒母 伴屍數天藏暗格
流感門診名額遜去年 醫局：疫熾或再減
愛滋門診需求料增 醫局：服務量無上限
中槍周柏均囚6年 官：傷勢自招 批辯方誇大病况 無助求情
簡約屋兩選址屬私地 團體質疑為發展商搭路
疑行錯路 機場旅巴撞壆10傷
理大外集結罪脫 羅健熙：沒想過 官指政客身分到場經計算 但證據不足定罪
羅原料獄中連任 不怕做民主黨「末代主席」
人代選舉41人爭36席 逾2/3屬「新人」
藥店涉以「錢」代「斤」及逼客付款 3人被捕
星航復派A380飛港 本月起加班 指港復常較慢非旅客首選 信兩地可並列航空樞紐
二價疫苗今可打 科委會商能否當第三第五針
大灣區GBA專題：港大學攻灣區 增升學選擇
刺警男自戕案開死因庭 兄：不知政治取向職業 遇襲警：留14厘米傷口 至今未能執勤
助襲警工程師買機票 女友圖礙司法罪成
海富苑謀殺案疑涉桃色糾紛 鄰居：單位常傳呼救打鬧聲
尊子漫畫
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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鄧炳強：烏市火悼念 現「顏色革命」雛形 指手法似反修例 料將「佔領」 議員：錯誤定性反增民怨
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