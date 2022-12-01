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海富苑謀殺案疑涉桃色糾紛 鄰居：單位常傳呼救打鬧聲

【明報專訊】大角嘴海富苑前晚發生的謀殺案，六旬男子疑因桃色糾紛被收留他的51歲男友人淋通渠水及身中10多刀後身亡，後者被捕，警方指兩人為朋友關係，案件交由旺角警區重案組跟進。有鄰居形容疑兇為「危險人物」，其單位經常有陌生男女出入，不時聽到呼救聲及打鬧聲從單位傳出，令周遭居民人心惶惶。

旺角警區助理指揮官（刑事）警司程知仁表示，前日傍晚6時許警方接獲一名女子報案，指單位外有人大呼救命；警方接報約5分鐘到場，發現64歲姓李男子昏迷倒臥走廊，身上有多處刀傷及懷疑由腐蝕液體造成的灼傷，送院搶救後不治。

警方在李倒臥位置發現一把長約30厘米生果刀，及5個已用過的通渠水水樽。經法醫初步檢驗，李有10多處刀傷，包括兩邊頸部、肩膊及前臂，其中頸部每邊約有5至6厘米長刀傷，身上有大範圍灼傷痕迹，相信由腐液造成，詳細死因有待解剖確定。

警方在調查期間另接到一名51歲姓鄧男子報案，他聲稱較早時殺害事主，警員立即到事發單位並破門入屋，發現鄧危坐窗邊，消防及警方談判專家到場，鄧其後由消防員救回，當時情緒激動，身上有懷疑被通渠水造成的灼傷痕迹，送院搶救，目前情况危殆，他涉嫌謀殺被捕。

事主獲收留 被指與疑兇女友曖昧

經初步調查，警方指李與鄧為朋友關係，事主在鄧家中暫住，案發時李被指與鄧的女友有曖昧關係；當時單位內只有兩人，兩人激烈爭執，鄧向李淋潑腐液，李逃出單位走到走廊，後被對方從後用刀襲擊。

鄰居稱疑兇曾「打到個女人瀨尿」

居於隔壁單位的一名女子表示，案發單位原住有一家三口，其後僅剩下身材矮小的疑犯。她指單位常有陌生男女出入；單位不時傳出打鬧聲，曾聽見女人叫救命，警方多次接報到場了解。

她形容對方是危險人物，曾「打到個女人瀨尿，三更半夜有救護車過來」，周遭街坊人心惶惶。另外她提及單位曾遭人淋油、貼大字報，疑涉金錢糾紛，數日前亦疑遭人淋油，至今單位大閘及牆身仍見油漬。案發後地面遺下血漬，昨早有清潔工在涉事樓層走廊洗地。

相關字詞﹕桃色風波 海富苑謀殺案 大角嘴

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