助襲警工程師買機票 女友圖礙司法罪成

男友襲警後 被告不斷蒐航班資料

被告為培訓生張芷程（現27歲），她是涉案工程師黃鈞華（現26歲）的女友；控方指前年7月1日下午約4時，銅鑼灣發生暴動期間，黃襲擊警員後逃離現場，張不斷尋找航班資料，黃最後購買當晚11時55分往倫敦的機票，翌日凌晨在機上被捕。警方同月9日拘捕張，在其辦公室電腦發現一系列瀏覽紀錄。

當日屢通電話 餐廳會合同往機場

官：難接納不知男友突離港原因

法官稱按專家證人所言，張在7月1至3日沒上班，當日亦無人使用其辦公室電腦，必然是有其他電子裝置用作瀏覽，才會同步地在辦公室電腦上顯示紀錄，但不確定誰所為。然而法官分析，黃被捕後，張的電腦仍有搜尋登機手續櫃位紀錄，本案無證據顯示是警方檢查黃的手機時觸及到過往搜尋的紀錄，毫無疑問有關搜尋航班紀錄必然由張作出。

至於辯方稱，張根本不知悉黃曾犯案及需要潛逃，法官同意，即使再親密的夫妻關係，亦不會將所有事情向對方坦然相告，但當天黃襲擊警員後，張開始搜尋機票，二人多次通電話，黃購買當晚離港機票後，他們在餐廳會合，又一同往機場，張事後再替黃購買機票待日後由倫敦飛往台北，若張稱不知道為何黃要突然離港，實難以接納。

法官續指，張事後購買往台北再到倫敦的機票，向公司請假及改用新電話，當黃保釋被拒，她未有如期往台北，反而將預訂機票的相片刪除，可見她完全知道其行為是妨礙司法公正，卻意圖為之。

【案件編號：DCCC 189、210、809/21】