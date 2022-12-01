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刺警男自戕案開死因庭 兄：不知政治取向職業 遇襲警：留14厘米傷口 至今未能執勤

【明報專訊】去年7月1日晚，50歲男子梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外亮刀刺傷警員，繼而用同一把刀自插左胸斃命，死因庭昨日展開為期6天研訊。梁的兄長獲頒匿名令出庭作供，他稱與弟弟甚少交談，不清楚其政治取向或職業。庭上展示死者生前日記，寫上「經過721果晚，你哋仲認為自己有資格維持治安，仲用埋XXX忠誠勇毅做口號，真係忠誠勇毅全部契弟」等。遇襲警則供稱，當時留意到有黑影走近，但迴避不及被刺中，手術後留有約14厘米長傷口。

庭上示生前日記 寫「忠誠勇毅全部契弟」

案件由死因裁判官高偉雄連同三女兩男陪審團審理，有利害關係方為警務處長；死者梁健輝（終年50歲）的家屬未有旁聽或委派法律代表，其兄獲安排在屏風後作供，傳媒禁止披露其姓名及可識別其身分的資料等。庭上讀出兄長X的供辭，X稱當晚收到警方來電，指死者涉及一宗案，身體受傷情况危急，被送律敦治醫院治理；X到達急症室時，梁證實已去世。由於事件受社會關注，家人低調處理死者後事。

稱弟重私隱 死後才知曾《蘋果》工作

X形容弟弟性格內向，甚少與朋友交往或外出，嗜好為閱讀、砌模型及音響。他指弟弟為人勤力及成熟，讀書時在父親的膠花廠做暑期工掙外快，完成會考後，在理工讀機電工程專業文憑，後轉往恒管讀商業文憑，畢業後從事會計，約24、25歲時在澳洲墨爾本半工讀，取得銀行金融學士後回港，惟因未找到心儀工作，與家人產生摩擦，自此少談及自己的事，又曾搬出外面居住。

X在庭上指弟弟着重私隱，他不知道其職業，弟弟去世後才得悉其曾在《蘋果日報》工作。死者於2008年搬回家與父母同住，X沒同住，只有節日聚會時見面。X稱，死者事發前沒異常，亦不知其當日去向。

庭上展示了死者的日記及一份疑似講稿的文件，內容為他在《蘋果》登報、要求政府就3項議題呈上立法會投票，包括高鐵總站搬往錦上路、取消強積金、雙非學生學費及學位事宜。

遇襲警員蘇敬祖供稱，他當時駐守東九龍機動部隊，當日約中午12時到銅鑼灣一帶巡邏；約晚上10時，他與兩名警員站在崇光外，其間瞄到左方有黑色人影愈走愈近，後留意到該人左手持刀，大力拍向其左肩、近背部腋下位置，蘇迴避不及被刺中。他隨即跑走拉開距離，按着傷口大叫「有刀有刀，幫我，中咗刀！」，隨後躺在地上掙扎。

蘇形容遇襲時感到「好大力的拍打」，緊接感到刺痛，事後經救護車送瑪麗醫院，其間清醒；他留院6日後轉往養和醫院，7月19日出院。蘇透露，其左背後方手術後留有約14厘米長傷口，另傷及肺部有傷口，左側腰間亦有約3厘米長傷口。蘇又稱，遇襲後至今未能執行職務，現駐守水警分區。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 555/21】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 匿名令 刺警案

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