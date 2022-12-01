二價疫苗今可打 科委會商能否當第三第五針

何栢良倡准當第三針

本港採購的復必泰二價疫苗針對原始株、BA.4和BA.5研發，其中BA.5屬本港主流病毒株。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》受訪時引述數據稱，相比原始疫苗，二價疫苗對變異病毒株產生的中和抗體明顯較好，另稱短時間內為市民接種新一代疫苗有助加強防重症屏障，故建議容許二價疫苗作為第三針接種。

3萬人預約打二價疫苗

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，接種上一劑疫苗滿6個月者已可接種二價疫苗作加強劑，以提升對於變異病毒株的保護力；認為政府現時因應人手調配、避免接種站出現混亂而未有擴展接種群組。

崔俊明另稱，港人外遊意欲隨着入境措施調整有所上升，建議為上一針已「到期」、即將外遊的市民接種二價疫苗。

公務員事務局發言人回覆查詢時稱，截至昨晚7時，網上系統有約3.02萬人預約接種二價疫苗，較前一日增約3500宗預約。

8810宗陽性 10涉新變異株

疫情方面，本港昨日公布新增8810宗新冠陽性個案，其中657宗為輸入個案。衛生防護中心亦公布10宗個案帶Omicron新變異病毒株，其中1宗輸入個案涉BQ.1.1，其餘9宗為本地個案。

（新冠疫情）