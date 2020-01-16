星航復派A380飛港 本月起加班 指港復常較慢非旅客首選 信兩地可並列航空樞紐

明報記者 陳萃屏

受新冠疫情影響，本港航空業接近「冰封」逾兩年，至今年本港陸續取消熔斷機制、解除隔離限制，復常才漸見曙光。

11月出入境旅客增幅放緩

楊志耀表示，現時全球不少地區已完全開放，香港因防疫政策的考慮，復常步伐較其他地區落後，因此旅客在可以選擇的情况下，不會將本港放在旅程的首選目的地，明顯見到入境旅客需求較小。

本報翻查入境處最新的出入境旅客數字，11月本港出入境旅客人次較10月增約兩成，與「0+3」實施首個月（10月較9月）的約四成增幅相比則有所放緩。

本月中每日兩班 下月中3班 何時回復疫前7班看港疫策

不過，楊志耀指星航對香港市場仍有一定信心，並透露星航今起將A380空巴調回往來香港及新加坡航線，下月起更會增加航班至每日3班。星航於2009年7月將A380引入至本港航線，至2020年因新冠疫情而停用。

據星航提供的資料顯示，今年10月前，星航每日有兩班客機往來兩地，每日共提供514個機位；上月（11月）因機務安排，每日只有一班共提供261個機位的客機；本月調回A380後，機位會增至471個；本月15日起連同A380，每日共有兩架客機往來兩地，座位數量增至732個；至下月15日再增一架客機，增至985個機位來往兩地。

對港航空業復蘇有信心

疫情前星航每日有7班機來往兩地，被問到預計何時才可回復至疫前水平，楊志耀說須取決於港府的防疫安排何時放寬。不過，他強調對本港航空業復蘇有信心，認為現有安排僅屬暫時性。

楊志耀認為，新加坡與香港可同時成為國際航空樞紐，指兩地服務不同市場，新加坡主要服務東南亞，香港則有龐大的中國大陸市場。他認為，雖然本港航空業同時仍受限於內地的清零政策，但相信影響僅屬暫時。

（新冠疫情）