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人代選舉41人爭36席 逾2/3屬「新人」

【明報專訊】港區人大代表選舉提名期昨日結束，至少有41人報名參選，本月15日將選出36個代表。已報名的參選人中，15人為現屆人大代表，爭取連任。換言之，新一屆港區人大代表團將有逾三分之二為「新人」。

翻查過往紀錄，今屆人大代表選舉的參選人數目，較以往為少。以上屆2017年換屆為例，有49人報名，競逐36個席位，未能當選但獲得總票數三分之一的6名參選人，最後成為補充委員；而2012及2008年的換屆選舉，則分別有52人及90人報名。按參選人數比較，今屆選舉的競爭相對未及過往激烈。

孫中山家族孫偉勇：

冀背景優勢貢獻國家

在提名期最後一日，曾參選立法會選委會界別選舉的孫偉勇到場交報名表。他表示暫取得123張提名票，稍後會再補交，料有近150張提名票。作為孫中山家族後人的孫偉勇表示，自己從事酒店業多年，希望發揮自己專業所長及家族背景的優勢，貢獻國家和香港。

周一（28日）已提交逾230個提名的現屆港區人大代表吳秋北，昨再補交200多張提名票，連同早前提交的200多張提名票，即最少有近500張提名票。已擔任兩屆人大代表的他，被問到會否參選人大常委，他僅稱「言之尚早」。

至於哪位參選人能勝任人大常委一職，吳秋北向本報補充，現階段難以評價誰人德高望重，可當選人大常委；他相信，任何參選人目前都以人大代表選舉為先，能夠當選再作其他考慮。

選人大常委否 吳秋北：言之尚早

另一現屆港區人大代表陳曼琪昨亦再補交近300張提名票，連同早前報名提交的提名票，她共取得逾500張提名票。

相關字詞﹕選舉 吳秋北 港區人大代表

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