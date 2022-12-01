羅原料獄中連任 不怕做民主黨「末代主席」

身邊人相繼陷獄 感難逃一劫

2019年理大衝突期間，羅健熙被警方以暴動罪拘捕，翌年被控非法集結罪。他被起訴後當選成為民主黨歷來最年輕主席，惟多名民主派中人其後涉初選案遭收押，黨友前輩相繼入獄，他亦有感難逃一劫，「始終都要坐（牢）」，只是不知因本案抑或其他案件判監。他形容坐監已成為許多香港人的經歷，自己覺得「沒什麼大不了」，「起碼我知何時開審、何時審完和大概刑期，但其他人未必掌握」。

這兩年來羅健熙有坐監準備，在沒黨友有意當主席情况下，他不想主席一職懸空，讓外界誤會無人敢做「三煞位」，而他尚有力氣堅持，「條氣唔係好順」，日前報名參選競逐連任，亦已交代一旦判監，則暫由副主席和中委會處理黨務，「出番嚟繼續做（主席）」。有人形容羅健熙行事風格溫和，並非有強烈主見領袖，他認為目前黨內需要討論，互相倚傍前行，集體智慧更重要。

羅健熙不擔心民主黨會像公民黨般，若無人接任執委將告解散和清盤，他指民主黨比部分建制派政黨更早擁抱一國兩制，亦從無觸碰主權和港獨底線，正因為太多政黨組織在國安法實施後解散，就算他成為末代主席，民主黨面臨同樣下場也不足為奇，「如今民主黨不是一個必然長存的政黨」，形容自己沒背負政治包袱和壓力，毋須苟延殘喘。

稱不擔心民主黨解散清盤

羅健熙從政16年，早前說沒想過要承擔監禁風險，但無悔走上從政路，被判無罪後依然堅持，他說仍有自由的人要更努力，現時先要準備黨內即將舉行的改選，並將原本交予他人的職務責任「孭番上身」。羅說，未來兩年挑戰重重，將一如既往沉着應對。他曾表示，日後說不定輪到民主黨遭清算，但「我們行好一步就是一步」。

明報記者 陳家怡

（反修例風暴）