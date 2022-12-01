理大外集結罪脫 羅健熙：沒想過 官指政客身分到場經計算 但證據不足定罪

羅健熙昨在法庭裁決後，於休庭時獲旁聽的民主黨前主席劉慧卿等人送上擁抱，他及後發帖文形容自己有點還未回過神來，腦中演練多次如何還押，以及預備好求情，「卻真的沒有想像過從正門步出法院的情景」，他重申堅持盡力為市民發聲、服務社區，不會放棄從政初衷。他說之前的預計較差，認為自己可能罪成還押，因此聞判時感愕然和釋懷。

被控非法集結罪的4名被告分別為無業的陳重誼（70歲，案發年齡，下同）及譚浩鳴（22歲）、小學教師莫德惠（38歲）、南區前區議員羅健熙（36歲）；另一被告、記者鄧卓儒（26歲）被控管有物品意圖損壞財產罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪。4名罪成的被告須還押至12月21日判刑，以待索取背景報告。

羅健熙自辯時稱，沒留意警方呼籲勿到理大，他打算找時任立法會議員區諾軒，看市民有何需要。法官練錦鴻在判辭指出，羅是政客兼公職人員，他對事件認知可謂狹隘得難以置信和極之片面，當時警方與示威者對峙、衝突惡化，羅非正在履行區議員公職，而他身為政客到場不可能未經計算。練官認為羅是為提高知名度及囤積政治本錢，希望塑造與示威者同一陣線的形象，又指他不可能只專心與陌生人談話，忽略現場情况，遂拒納其證供。

官：穿白衫無裝備

未必與示威者有共同目的

練官續稱，羅在案發地點流連，沒有明顯的支持和對峙行為，有政黨背景的他可能令參與者認為其道不孤，他不純粹無聊或好奇到場，不過他沒和示威者互動，而且穿白衫、孭綠色背囊及沒攜裝備，其打扮目的或吸引注視和增加曝光，以號召、鼓勵集結者，但他的計算未必完全和示威者有共同目的，雖然羅有意識到場，自招嫌疑被捕，但證據不足以裁定他意圖參與集會，因此裁定他脫罪。

記者管有武器、另3人集結罪成

另外，練官認為鄧卓儒管有的萬用鉗及雷射筆並非工作所需，他於其他示威者逃離圍捕的通道被截停 ，可能在與警方衝突時非法使用該些物品；他另攜有的索帶則有放鬆裝置，沒示威者所用的同款索帶，故未能在毫無合理疑點下裁定他意圖損壞財產。'

至於陳重誼承認到場聲援年輕人，向舉槍警員擺手阻止其執法，莫德惠帶同面巾、敷料聲援理大學生，譚浩鳴則帶備4個口罩和衣物，推論他協助反抗警方執法者，故3人非法集結罪成。

【案件編號：DCCC650/20】

明報記者

（反修例風暴）