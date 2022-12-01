簡約屋兩選址屬私地 團體質疑為發展商搭路

土地註冊處文件顯示，攸壆路用地由皆才有限公司持有，蓮塘尾用地由耀成企業有限公司持有。有消息稱，攸壆路用地屬新鴻基地產，蓮塘尾用地屬新世界發展，本報昨分別向房屋局、新鴻基地產及新世界發展查詢土地及項目發展等細節，截稿前未獲回覆。

均曾申建樓 本研社：有配套後較易獲批

據城規會資料，攸壆路用地屬「康樂」地帶，2015年曾接獲申請興建低密度住宅。申請人文件指出，土地夾在住宅項目錦綉花園及新田公路之間的剩餘土地一部分，已閒置幾十年，若以低密度住宅發展，將無法滿足大部分市民的住房需求。申請人稱，該區未來發展適合改為興建密度稍高，包含低矮至中層高的住宅發展。申請人今年再申請增加發展密度，申建逾2000伙私樓。蓮塘尾用地屬「農業」地帶，翻查資料，2015年時用地範圍由新世界及有關人士持有，當時曾向城規會申請由農地改劃住宅，擬建79幢2層高洋房。

本土研究社成員黃肇鴻稱，兩幅私人土地選址「偏遠得離譜」，加上局方至今未透露與私人發展商的土地協議，欠缺透明度，質疑選址由發展商主動提供，變相令土地供應主導權落入發展商。他續說，政府將承擔基建設施等費用，並提供交通等配套，實為增加地塊發展潛力，日後發展商若有意向城規會申請高密度住宅，因應周遭完善配套，成功機會亦較高。

何永賢：造價如過渡屋 高樓要增配套

房屋局長何永賢昨稱，屯門兩幅用地預計各樓高16至18層，共提供約7000個單位，蓮塘尾用地則提供1000個單位。她又為簡約公屋成本解畫，稱造價與過渡屋相若，而樓層較高，並需加裝電梯以及配備機電等配套，同時考慮加固結構以承托相應風力。