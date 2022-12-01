中槍周柏均囚6年 官：傷勢自招 批辯方誇大病况 無助求情

被告周柏均（現23歲）曾因腹痛入院缺席聆訊，昨午出庭時精神不俗。有親友聞判淚流滿面，周則向旁聽席呼「幫我睇住阿媽啊」。周與另一被告胡子鍵（現22歲）早前被裁阻差辦公和企圖搶劫罪成，周另被裁圖從合法羈押下逃脫罪成。

指兩被告雖非持械行劫 糾黨搶槍肆無忌憚

法官謝沈智慧指出，當日有人在西灣河堵路，警員A獨自折返時，遭不知名男子挑釁和襲擊，群眾起哄。A拔出佩槍後，向上前走近的周柏均發射子彈，並撥開胡子鍵的手。法官認為，兩被告都是示威的滋事分子，恃人多勢眾、以「惡霸的姿勢」上前欺負獨自執勤的A，屬公然挑戰警方權力，就阻差辦公罪採納12個月為量刑起點。

至於兩人企圖搶槍，法官接納兩人手無寸鐵，非持械行劫，但兩人搶劫對象非普通市民，而是穿制服的A，搶劫目標更是佩槍，屬糾黨犯案。法官形容兩人目無法紀、肆無忌憚，本案情况「罪加一等」，有別一般劫案。法官又稱，當時有人向A叫「唔好畀佢走」，對A懷有敵意，兩人舉動容易挑起群眾情緒，致情况急劇惡化，令A處境更危險，故採納6年為該罪量刑起點。

至於周逃脫羈押罪，法官稱他被捕後聲稱想脫下背包，突拔足而逃，行為經過計算，以6個月為量刑起點。由於3罪出自同一事件，下令刑期同期執行，兩被告總刑期均為6年。

法官提及，辯方稱周柏均中槍後肝、腎和腰受影響，不能久站，並患上腸黏連後遺症，容易腹痛，未及時治理會有生命危險，惟根據醫療報告，周術後情况穩定、腹痛輕微，與辯方說法完全不脗合。法官稱，無論是周的後遺症抑或胡子鍵的創傷後壓力症，兩人康復進度良好和穩定。由於兩人不認罪，法官認為兩人全無悔意，受傷都是咎由自取。

辯方稱監獄藥力不足 不允少吃多餐

辯方昨甫開庭稱，周獄中還押時職員一日只派藥3次，所派必理痛藥力不足，周要等數小時才有藥物醫治腹痛，造成額外困擾。辯方又說，醫生曾建議周少吃多餐，但懲教署不容許有關安排，「食私飯未夠鐘，就丟咗個飯」，冀法庭關注。

【案件編號：DCCC475/20】

（反修例風暴）